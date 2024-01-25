Лука Дончич о словах фаната про беговую дорожку: «Я отреагировал, потому что выслушивал от него всю первую половину. Ну, ничего. Буду плохим парнем в СМИ»

Лука Дончич объяснил эпизод с удалением болельщика в матче против «Санз».

«Я видел, что ты [журналист ESPN Тим Макмэн] написал в том моменте с фанатом. Это не вся правда и не единственные его слова. Не буду повторять, что говорил этот болельщик. Но я знал, что ты будешь первым, кто что-то такое напечатает. Это забавно, что ты всегда первый, когда надо написать что-нибудь негативное про меня», – начал разыгрывающий «Далласа» на пресс-конференции.

Макмэн парировал, что «99% его заявлений о Дончиче являются положительными», и добавил, что сидел рядом с тем болельщиком.

«Хочешь сказать, это были единственные его слова за весь матч? Я отреагировал, потому что выслушивал от него всю первую половину. Или ты прослушал эту часть?» – ответил Дончич.

Макмэн согласился, что фанат выкрикивал с самого начала встречи.

«Ну вот. Но ты ведь написал, что я среагировал [на те слова про беговую дорожку]. Он всю первую половину меня матом покрывал. Поначалу закрывал глаза, потому что болельщиков не надо удалять – они заплатили за свои билеты. Но в какой-то момент мне надоело это слушать.

Ну, ничего. Буду плохим парнем в СМИ. Что поделать», – сказал словенец.

На вопрос, объективно ли СМИ относятся к нему, Дончич ответил отрицательно.