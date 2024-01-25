3-очковый Джерами Гранта под сирену перевел матч с «Хьюстоном» в овертайм

Джерами Грант стал автором спасительного 3-очкового под сирену в игре с «Рокетс».

Форвард « » получил мяч на дуге за 1,6 секунды до конца основного времени при счете 121:124, ушел от пытавшегося не сфолить Фреда Ванвлита и реализовал сложный 3-очковый бросок от щита с отклонением.

В овертайме «Блэйзерс» взяли верх – 137:131. Грант завершил встречу с 21 очком, 9 передачами, 5 подборами и 2 блок-шотами (5 из 12 с игры).