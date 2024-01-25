«Санз» «готовы расстаться с активами» ради Майлза Бриджеса
«Санз» планируют активно действовать на рынке обменов, чтобы усилить состав.
Об этом сообщает журналист Джон Гамбадоро.
Он утверждает, что «Финикс» нацелен на Майлза Бриджеса, за которого «они готовы отдать активы, даже в качестве аренды до конца сезона».
Бриджес станет неограниченным свободным агентом этим летом. Форвард также может наложить вето на любой обмен в сезоне-2023/24.
В 31 матче регулярки баскетболист набирает в среднем 20,8 очка, 7,1 подбора и 2,9 передачи при 45,5% с игры и 35,5% из-за дуги.