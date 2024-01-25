«Санз» «готовы расстаться с активами» ради Майлза Бриджеса

«Санз» планируют активно действовать на рынке обменов, чтобы усилить состав.

Об этом сообщает журналист Джон Гамбадоро.

Он утверждает, что « » нацелен на , за которого «они готовы отдать активы, даже в качестве аренды до конца сезона».

Бриджес станет неограниченным свободным агентом этим летом. Форвард также может наложить вето на любой обмен в сезоне-2023/24.

В 31 матче регулярки баскетболист набирает в среднем 20,8 очка, 7,1 подбора и 2,9 передачи при 45,5% с игры и 35,5% из-за дуги.