«Санз» «готовы расстаться с активами» ради Майлза Бриджеса

Теги Шарлотт Финикс НБА Майлз Бриджес Баскетбол

«Санз» планируют активно действовать на рынке обменов, чтобы усилить состав.

Об этом сообщает журналист Джон Гамбадоро.

Он утверждает, что «Финикс» нацелен на Майлза Бриджеса, за которого «они готовы отдать активы, даже в качестве аренды до конца сезона».

Бриджес станет неограниченным свободным агентом этим летом. Форвард также может наложить вето на любой обмен в сезоне-2023/24.

В 31 матче регулярки баскетболист набирает в среднем 20,8 очка, 7,1 подбора и 2,9 передачи при 45,5% с игры и 35,5% из-за дуги.

1 комментарий
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Сомневаюсь, что у них хватит активов. У них есть пики второго раунда Мемфиса в 2028 и 2029, пик 2-го раунда Бостона 2028, который защищен с 31 по 45, т.е. либо будет низким, либо вообще не достанется Финиксу. А также худший среди пиков 2-го раунда от Милуоки, Орландо и Детройта 2026, т.е. очевидно очень низкий пик. Пик 2-го раунда от Сан-Антонио 2024 можно не считать за актив вообще, т.к.Финиксу он не достанется с вероятностью 100%.
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