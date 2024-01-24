Евролига. Женщины. «Сепси» – «Фенербахче», УСК встретится с «Виртусом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут восемь матчей.
Румынский «Сепси» примет турецкий «Фенербахче», чешский УСК встретится с итальянским «Виртусом».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Люблин Польша – Виллербан Франция
24 января. 20:00
СЕПСИ РУМЫНИЯ – Фенербахче Турция
24 января. 20:00
Валенсия Испания – ДВТК Венгрия
24 января. 21:15
Фамила Италия – Сарагоса Испания
24 января. 22:00
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 10-2, ДВТК Венгрия – 9-3, Сарагоса Испания – 8-4, Фамила Италия – 8-4, Валенсия Испания – 6-6, Виллербан Франция – 3-9, Сепси Румыния – 2-10, Люблин Польша – 2-10.
Группа B
Дьор Венгрия – Мерсин Турция
24 января. 20:00
Пулковице Польша – Авенида Испания
24 января. 21:00
УСК Чехия – Виртус Италия
24 января. 21:00
Ланды Франция – Вильнев-д’Аск Франция
24 января. 21:30
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 10-2, Мерсин Турция – 8-4, Вильнев-д’Аск Франция – 7-5, Пулковице Польша – 6-6, Виртус Италия – 6-6, Авенида Испания – 6-6, Ланды Франция – 3-9, Дьор Венгрия – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.