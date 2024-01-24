Евролига. Женщины. «Сепси» – «Фенербахче», УСК встретится с «Виртусом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут восемь матчей.

Румынский «Сепси» примет турецкий «Фенербахче», чешский УСК встретится с итальянским «Виртусом».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

Люблин Польша – Виллербан Франция

24 января. 20:00

СЕПСИ РУМЫНИЯ – Фенербахче Турция

24 января. 20:00

Валенсия Испания – ДВТК Венгрия

24 января. 21:15

Фамила Италия – Сарагоса Испания

24 января. 22:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 10-2, ДВТК Венгрия – 9-3, Сарагоса Испания – 8-4, Фамила Италия – 8-4, Валенсия Испания – 6-6, Виллербан Франция – 3-9, Сепси Румыния – 2-10, Люблин Польша – 2-10.

Группа B

Дьор Венгрия – Мерсин Турция

24 января. 20:00

Пулковице Польша – Авенида Испания

24 января. 21:00

УСК Чехия – Виртус Италия

24 января. 21:00

Ланды Франция – Вильнев-д’Аск Франция

24 января. 21:30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 10-2, Мерсин Турция – 8-4, Вильнев-д’Аск Франция – 7-5, Пулковице Польша – 6-6, Виртус Италия – 6-6, Авенида Испания – 6-6, Ланды Франция – 3-9, Дьор Венгрия – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.