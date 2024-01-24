Кейшон Джонсон: «Если бы Эмбиид оказался в «Наггетс» вместо Йокича, «Денвер» было бы не остановить»

Эксперт Fox Sports считает, что Джоэл Эмбиид лучше, чем Никола Йокич, как игрок.

«Я бы взял Эмбиида вместо Джокера сейчас и сделал бы то же самое в прошлом сезоне. Если бы Эмбиид оказался в «Наггетс» вместо , с такими игроками вокруг него « » было бы попросту не остановить.

Посмотрите на Эмбиида на обоих концах площадки. Большая часть его прогресса пришла со знанием того, что он может использовать преимущества своих габаритов, и для меня это просто потрясающе. Эмбиид понял: «Они не могут против меня защищаться! У них нет никаких шансов!» Вчера Эмбиид мог набрать 100 очков», – заявил Кейшон Джонсон, первый номер драфта НФЛ-1996 и победитель Супербоула-2003.