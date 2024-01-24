Кейшон Джонсон: «Если бы Эмбиид оказался в «Наггетс» вместо Йокича, «Денвер» было бы не остановить»

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Эксперт Fox Sports считает, что Джоэл Эмбиид лучше, чем Никола Йокич, как игрок.

«Я бы взял Эмбиида вместо Джокера сейчас и сделал бы то же самое в прошлом сезоне. Если бы Эмбиид оказался в «Наггетс» вместо Йокича, с такими игроками вокруг него «Денвер» было бы попросту не остановить.

Посмотрите на Эмбиида на обоих концах площадки. Большая часть его прогресса пришла со знанием того, что он может использовать преимущества своих габаритов, и для меня это просто потрясающе. Эмбиид понял: «Они не могут против меня защищаться! У них нет никаких шансов!» Вчера Эмбиид мог набрать 100 очков», – заявил Кейшон Джонсон, первый номер драфта НФЛ-1996 и победитель Супербоула-2003.

21 комментарий
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Партнеры Эмбида - бывший мвп, который перестроил игру что бы ему было легче доминировать. Джимбо, дважды затаскивающий средний состав в финал, молодой проспект, который каждый год претендовал на дпоя и не вылезал из пятерок защитных. Так же можно вспомнить Хорфорда, Хариса и Макси

Партнеры Йокича - два травмата, данкер и списанный в лал КСП. Можно, конечно вспомнить Милсепа еще.

С этими водными один за 5 лет не смог даже в финал конфы выйти, второй взял титул, был в финале конфы, дважды отыгрывался с 1-3 в пост сезоне.

Действительно, кому то просто не везет с командой
+77
-2
+75
С Эмбиидом у Денвера было бы: "Мы с Джамалом не можем выиграть вдвоем. Остальным нужно стать лучше" И старта в проигранном матче 7/16 5 1
+26
0
+26
Клоун какой то, который за НБА следит видимо пару лет. С какими такими игроками вокруг Йокича? Ничего, что благодаря в основном Йокичу, такие игроки как Гордон, которого называли ограниченным в умениях игроком, который кроме данков, ничего не может, стали лучше? Йокич это мозг команды, один из величайших больших в истории, который делает команду лучше. Как Эмбиид сделал бы их лучше, если бы половину игры, он стоял на линии штрафных? Подождем плей офф, где две пары отец и сын воссоединятся - Лука/Букер и Хорфорд/Эмбиид. И все разговоры исчезнут как и в том году, о том, что кого-то там было бы не остановить.
+26
-2
+24
Если Денвер хочет выигрывать только регулярку, то да Эмбиид наверно лучше в этом сезоне. Не каждый игрок получает 10+ штрафных за матч
+18
-1
+17
Ответ ты не прав
Партнеры Эмбида - бывший мвп, который перестроил игру что бы ему было легче доминировать. Джимбо, дважды затаскивающий средний состав в финал, молодой проспект, который каждый год претендовал на дпоя и не вылезал из пятерок защитных. Так же можно вспомнить Хорфорда, Хариса и Макси Партнеры Йокича - два травмата, данкер и списанный в лал КСП. Можно, конечно вспомнить Милсепа еще. С этими водными один за 5 лет не смог даже в финал конфы выйти, второй взял титул, был в финале конфы, дважды отыгрывался с 1-3 в пост сезоне. Действительно, кому то просто не везет с командой
Партнёрам Эмбиида и не везёт
+17
0
+17
Как быстро меняется вектор. Еще пару лет назад говорили, что у Денвера убогий состав, Мюррей - мусорный скорер, Гордон - просто данкер, а Портер вообще не заслуживает контракта и он балласт. А теперь вдруг "с такими партнерами". Все забывают что с Йокичем все играют лучше. Харрис, Бартон, Браун - получили свои контракты благодаря игре с Йокичем, без него, в других командах, о первых двух уже все забыли, Брауна уже тоже шпыняют из команды в команду как ненужного чела с огромным контрактом. Я в ахере с таких экспертов просто
+14
0
+14
Ответ Базовая База
Звучит на уровне: "Если добавить в ГСВ 73-9 Дюранта, то их будет не остановить". Хотя, стоп..
Не ну если Эмбиида в Денвер именно добавить, то норм получится. Запасной центр на 15 -20 минут получше чем Деревяндре Денверу не повредит. Но тут просто аналогия не правильная. Вот если бы в ГСВ 73-9 пришёл Дюрант ВМЕСТО Стефа Карри (вот правильная аналогия), то такой ""обмен" вряд ли бы сделал ГСВ лучше (ну или по крайней мере сильно лучше). Тут то предлагается Джокера именно что поменять на Эмбиида. И в таком случае я сомневаюсь в возможности такого Денвера попасть в ПО.
+10
0
+10
Да их и щас не остановить
+9
0
+9
Если бы Эмбиид оказался в Наггетс, то это был бы стабильный вылет в первом раунде, а не во втором, ибо запад посильнее будет. Был бы второй Кармело Энтони, который набивал бы очки, а потом плакал что игровой номер не вывели из обращения
+8
-1
+7
Денвер тут же предложил бы обменять Эмбиида в Филадельфию на Николу, но, боюсь, те бы отказались)
+6
0
+6
Полная хрень
+5
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+5
Тупая мысль, Денвер шикарно играет за счет передач Йокича, и с Эмбиидом разрывающем 3секундную было бы сложнее!
+4
0
+4
Звучит на уровне: "Если добавить в ГСВ 73-9 Дюранта, то их будет не остановить".
Хотя, стоп..
+3
-1
+2
Ответ ты не прав
Партнеры Эмбида - бывший мвп, который перестроил игру что бы ему было легче доминировать. Джимбо, дважды затаскивающий средний состав в финал, молодой проспект, который каждый год претендовал на дпоя и не вылезал из пятерок защитных. Так же можно вспомнить Хорфорда, Хариса и Макси Партнеры Йокича - два травмата, данкер и списанный в лал КСП. Можно, конечно вспомнить Милсепа еще. С этими водными один за 5 лет не смог даже в финал конфы выйти, второй взял титул, был в финале конфы, дважды отыгрывался с 1-3 в пост сезоне. Действительно, кому то просто не везет с командой
Полагаю вы не совсем правы, тут какой тот запредельный уровень манипуляции. Харден конечно сильный игрок, но в филе он не был не то что МВП, не был даже игроком уровня МВЗ. С Батлером они играли недолго, ну и да, в тот сезон Фила была контендером, но так выходит что в чемпионате выигрывает одна команда. Про Симмонса просто смешно, с таким избирательным побром фактов, можно Бобби Портиса претендентом на мвп сделать. КСП был 3 опцией в чемпионском Лейкерс, пару матчей финала он просто затащил в клатче. Он лучший ролевик в лиге уже много лет. "Списанный", "Данкер", ок, как скажете, только они стоили суммарно несколько пиков первого раунда, типичная цена для списанных и данкеров. "Два травмата" были здоровы в те сезоны когда Йокич прошёл в плей офф дальше Эмбида. Один из травматов регулярно отгружал по 50 очей в важных матчах, стоило упомянуть наверное такой незначительный факт о травмате.
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Это с Колей Филадельфия бы стала чемпом
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так денвер бы просто стал как фила. в том то и дело что именно ёкич делает партнеров лучше, чем они на самом деле есть.
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годная аналитега от футболиста!

Я прочитав цитату всё думал, какой ... глубоко неумный человек мог это сказать? А потом смотрю- футболёр. Ну ок, ему можно. Н епотому что "они все тупые" а потому что просто совершенно другой вид спорта.
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Ответ Mstislav
Как быстро меняется вектор. Еще пару лет назад говорили, что у Денвера убогий состав, Мюррей - мусорный скорер, Гордон - просто данкер, а Портер вообще не заслуживает контракта и он балласт. А теперь вдруг "с такими партнерами". Все забывают что с Йокичем все играют лучше. Харрис, Бартон, Браун - получили свои контракты благодаря игре с Йокичем, без него, в других командах, о первых двух уже все забыли, Брауна уже тоже шпыняют из команды в команду как ненужного чела с огромным контрактом. Я в ахере с таких экспертов просто
Ну да, и Портер - балласт и заслуживает контракта миллионов на 15.
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