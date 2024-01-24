Кейшон Джонсон: «Если бы Эмбиид оказался в «Наггетс» вместо Йокича, «Денвер» было бы не остановить»
Эксперт Fox Sports считает, что Джоэл Эмбиид лучше, чем Никола Йокич, как игрок.
«Я бы взял Эмбиида вместо Джокера сейчас и сделал бы то же самое в прошлом сезоне. Если бы Эмбиид оказался в «Наггетс» вместо Йокича, с такими игроками вокруг него «Денвер» было бы попросту не остановить.
Посмотрите на Эмбиида на обоих концах площадки. Большая часть его прогресса пришла со знанием того, что он может использовать преимущества своих габаритов, и для меня это просто потрясающе. Эмбиид понял: «Они не могут против меня защищаться! У них нет никаких шансов!» Вчера Эмбиид мог набрать 100 очков», – заявил Кейшон Джонсон, первый номер драфта НФЛ-1996 и победитель Супербоула-2003.
Партнеры Йокича - два травмата, данкер и списанный в лал КСП. Можно, конечно вспомнить Милсепа еще.
С этими водными один за 5 лет не смог даже в финал конфы выйти, второй взял титул, был в финале конфы, дважды отыгрывался с 1-3 в пост сезоне.
Действительно, кому то просто не везет с командой
Хотя, стоп..
Я прочитав цитату всё думал, какой ... глубоко неумный человек мог это сказать? А потом смотрю- футболёр. Ну ок, ему можно. Н епотому что "они все тупые" а потому что просто совершенно другой вид спорта.