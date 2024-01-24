Дрэймонд Грин о желании Дюрэнта претендовать на звание GOAT: «Для этого надо сделать то, что сделал Стеф Карри»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин отреагировал на желание Кевина Дюрэнта претендовать на звание GOAT.

Форвард «Санз» недавно заявил, что его не упоминают в подобных обсуждениях из-за нашумевшего перехода в Династию «Уорриорз».

По мнению Грина, все дело в том, что Дюрэнту пока не удавалось приводить к чемпионству команду в качестве полноценного лидера, как это сделал Стефен Карри с «Голден Стэйт» в 2022 году.

«Дюрэнт недавно говорил о звании величайшего баскетболиста, почему его не упоминают. Он сказал: «Потому что я переходил в «Уорриорз».

Считаю Кевина одним из лучших скореров из всех, кого мы видели. Он так легко набирает очки, не напрягаясь. Для него не бывает плохих бросков. Он принесет вам 31 очко, исполнив 14 бросков. Для него это рутинная история, обычный вечер. Ясно, что я не буду одним из тех, кто скажет, что чемпионские титулы Кей Ди ничего не стоят, что они неполноценные. Перестаньте. Не бывает неполноценных титулов. Но Стеф не получил то признание, которое имеет сегодня, до 2022 года, когда привел нашу команду к чемпионству и стал MVP финальной серии.

Чтобы претендовать на это звание, надо сделать то, что сделал Стеф Карри», – считает Грин.

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8 комментариев
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Ответ bear7904
А принесет гайку Санс, скажут молодые плечи Била и Бука внесли в историю)
пусть принесет сначала
+21
0
+21
Ответ Light Yagami
У КД были все шансы на гоата, уже даже трудно сказать, где именно он повернул не туда – столько всего произошло...Наверное, всё же травма ахилла больше всего повлияла, ибо в скорости он потерял, хоть и держится еще в топах за счёт своего элитнейшего броска.
Он после ахилла выдал свой лучший перфоманс в карьере, в серии против Бакс за Нетс
+4
0
+4
В Чикаго усмехнулся Карузо.
+3
0
+3
У КД были все шансы на гоата, уже даже трудно сказать, где именно он повернул не туда – столько всего произошло...Наверное, всё же травма ахилла больше всего повлияла, ибо в скорости он потерял, хоть и держится еще в топах за счёт своего элитнейшего броска.
+4
-1
+3
А принесет гайку Санс, скажут молодые плечи Била и Бука внесли в историю)
+3
-1
+2
Ответ bear7904
А принесет гайку Санс, скажут молодые плечи Била и Бука внесли в историю)
Особенно Била, которому в этом году уже 31 )
+4
-2
+2
Ответ bear7904
А принесет гайку Санс, скажут молодые плечи Била и Бука внесли в историю)
Смотря как он проведет ПО, если в одну рожу будет тащить Санс, то думаю вопросов не останется, при условии перстня)
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Сделать как карри? Оттесать ничего либо вредить?) ну ок
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