Дрэймонд Грин отреагировал на желание Кевина Дюрэнта претендовать на звание GOAT.

Форвард «Санз» недавно заявил, что его не упоминают в подобных обсуждениях из-за нашумевшего перехода в Династию «Уорриорз».

По мнению , все дело в том, что пока не удавалось приводить к чемпионству команду в качестве полноценного лидера, как это сделал с « » в 2022 году.

«Дюрэнт недавно говорил о звании величайшего баскетболиста, почему его не упоминают. Он сказал: «Потому что я переходил в «Уорриорз».

Считаю Кевина одним из лучших скореров из всех, кого мы видели. Он так легко набирает очки, не напрягаясь. Для него не бывает плохих бросков. Он принесет вам 31 очко, исполнив 14 бросков. Для него это рутинная история, обычный вечер. Ясно, что я не буду одним из тех, кто скажет, что чемпионские титулы Кей Ди ничего не стоят, что они неполноценные. Перестаньте. Не бывает неполноценных титулов. Но Стеф не получил то признание, которое имеет сегодня, до 2022 года, когда привел нашу команду к чемпионству и стал MVP финальной серии.

Чтобы претендовать на это звание, надо сделать то, что сделал Стеф Карри», – считает Грин.