«Милуоки» назначит Дока Риверса на пост главного тренера (CNN)

Теги Док Риверс Милуоки НБА Баскетбол

«Милуоки» назначит Дока Риверса на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает CNN, данную информацию также распространяют TNT и NBA TV. Других подтверждений пока не последовало. 

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.

Риверс после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.

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36 комментариев
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Яннису для полного комплекта проиграть с 1:3 как раз не хватало)
+50
0
+50
В этой новости есть как минимум 2 плюса:
1) мы больше не будем слушать сиплый голос Дока во время матчей
2) мы снова получим увлекательный аттракцион тренерства Дока, разбивающий надежды игроков и болельщиков бакс
+47
0
+47
Когда случится великий потоп, лодки будут делать из докриверсины
+38
-1
+37
Не могу избавиться от ощущения, что Риверса кто-то проталкивает в самой лиге. С таким бэкграундом постоянно находить работу в сильных командах?? Он три года назад в Филе не нужен был уже. Как так это получается?
+29
0
+29
Сезон НБА без Дока - это не сезон! Вот теперь все в порядке! Дарт Риверс наносит ответный удар и спасает Восток от бушующего Жоэльо!)
+20
0
+20
Как он это делает ??
+20
-1
+19
Ответ Мурзин Ринат
Яннису для полного комплекта проиграть с 1:3 как раз не хватало)
Для полного комплекта самому Чоку Сливерсу не хватает стать первым, кто сольет серию со счета 3-0. Только этой легенде по силам совершить такой подвиг
+19
-1
+18
Великолепный план, Уолтер. Надежный как швейцарские часы.
+15
0
+15
Ответ evgen98
Не могу избавиться от ощущения, что Риверса кто-то проталкивает в самой лиге. С таким бэкграундом постоянно находить работу в сильных командах?? Он три года назад в Филе не нужен был уже. Как так это получается?
Софтскиллс в действии. Чёрный парень ничего не понимает в баскетболе, но за кулисами говорит правильные вещи в правильные уши. Браток, псевдо-папа. Травы достанет, с ночного клуба заберёт, сам запрётся со стриптизёршей в соседней с тобой кабинке. Как за такого не топить?
+16
-1
+15
очередной виток приключений давно профнепригодного тренера
+11
0
+11
Боже какая красота 💚
До этого надеялся, что «Бостону» во втором раунде попадется MVP для битья, а «Милуоки» мы оставим на растерзание «Майами», но теперь уже даже не знаю, откусить жопку Доку Риверсу было бы чудно!
+8
-1
+7
Ответ Мурзин Ринат
Яннису для полного комплекта проиграть с 1:3 как раз не хватало)
Верим в Дока, кто если не он поможет греку набить эту стату
+7
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+7
🤡
Уволили тренера, с которым стали чемпионами; отдали одного из лучших защитников; усилили бостон до уровня "они точно возьмут в этом сезоне"; отдали челика с14 ппг и процентами 50/50/90; и полсезона в придачу; получили взамен лилларда и докца риверца
+7
0
+7
Ответ Слава Каплунов
Как он это делает ??
Может у него какой-то компромат есть)
+6
0
+6
Ответ evgen98
Не могу избавиться от ощущения, что Риверса кто-то проталкивает в самой лиге. С таким бэкграундом постоянно находить работу в сильных командах?? Он три года назад в Филе не нужен был уже. Как так это получается?
Необъяснимо, но факт
+5
0
+5
Док думаю сменит способ мотивации
будет кричать let’s do this!
+6
-1
+5
Милуоки — вычеркиваем (из контендеров)
+4
-1
+3
Не видать Лилларду гайки
+4
-1
+3
Камонис Летсгоус
+3
0
+3
No Gog! No God please no no no! Nooooooooooooo!
+2
0
+2
камоооон! Летс гоу!
+2
0
+2
Ответ zjwjx8zk6y
В этой новости есть как минимум 2 плюса: 1) мы больше не будем слушать сиплый голос Дока во время матчей 2) мы снова получим увлекательный аттракцион тренерства Дока, разбивающий надежды игроков и болельщиков бакс
Так-то слушать его интересно, шарит в баскете. Всегда радует, когда он или стэн ванганди комментируют. Надо больше тренеров в комментаторском штабе.
+1
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Но он же из мёртвого Эмбида МВП сделал? Наверное тоже самое пообещал Янису сделать с Танасисом.
Я думаю прошлого тренера сняли потому что не находил места в ротации будущей звезде.
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Нет цензурных слов. Новость что Яннис недоволен всем не за горами.
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А у Лал как был Хем и минусовый баланс, так и остался...
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+1
Джон Хорст должен быть уволен
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Ответ evgen98
Не могу избавиться от ощущения, что Риверса кто-то проталкивает в самой лиге. С таким бэкграундом постоянно находить работу в сильных командах?? Он три года назад в Филе не нужен был уже. Как так это получается?
Цвет кожи
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Come on! Let’s go!
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Ору с комментов))
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Интересно, если они в первом раунде первыми в истории отлетят после 3:0, в следующем сезоне Риверса опять подпишет кто-нибудь из грандов?
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