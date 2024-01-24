«Милуоки» назначит Дока Риверса на пост главного тренера (CNN)
«Милуоки» назначит Дока Риверса на пост главного тренера команды.
Об этом сообщает CNN, данную информацию также распространяют TNT и NBA TV. Других подтверждений пока не последовало.
Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.
Риверс после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.
1) мы больше не будем слушать сиплый голос Дока во время матчей
2) мы снова получим увлекательный аттракцион тренерства Дока, разбивающий надежды игроков и болельщиков бакс
До этого надеялся, что «Бостону» во втором раунде попадется MVP для битья, а «Милуоки» мы оставим на растерзание «Майами», но теперь уже даже не знаю, откусить жопку Доку Риверсу было бы чудно!
Уволили тренера, с которым стали чемпионами; отдали одного из лучших защитников; усилили бостон до уровня "они точно возьмут в этом сезоне"; отдали челика с14 ппг и процентами 50/50/90; и полсезона в придачу; получили взамен лилларда и докца риверца
будет кричать let’s do this!
Я думаю прошлого тренера сняли потому что не находил места в ротации будущей звезде.