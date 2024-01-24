«Милуоки» назначит Дока Риверса на пост главного тренера (CNN)

«Милуоки» назначит Дока Риверса на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает CNN, данную информацию также распространяют TNT и NBA TV. Других подтверждений пока не последовало.

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.

после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.