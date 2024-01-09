Эдриан Гриффин после поражения от «Юты»: «Надо вносить изменения. Сезон длинный»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Юта Баскетбол

Эдриан Гриффин рассказал о своей реакции на «-31» в 1-й половине матча с «Ютой».

Поклонники «Бакс» освистали собственную команду по ходу первой половины встречи, которая завершилась для «оленей» с разницей «-31» (46:77).

«Милуоки» в итоге проиграл со счетом 116:132, потерпев четвертое поражение в пяти последних матчах.

«Более всего разочаровало то, как они набирали очки. Многие из них были добыты благодаря 3-очковым без сопротивления. Мы не навязали им должный уровень борьбы. Нам не хватало жесткости, когда шли размены, когда они ставили заслоны. В перерыве мне пришлось показать больше видео, чем я обычно это делаю. Нужно было указать, в каких аспектах мы можем прибавить.

Иногда тренер ведет себя эмоционально, мотивируя команду, но я также считаю, что нужно указывать игрокам, в чем они могут прибавить. И это сработало, они отреагировали. Вторая половина в нашем исполнении была очень хороша. Да, уже во второй игре подряд мы сами загоняем себя в угол, но мне понравилось то, как вышедшие во второй половине ребята отреагировали. Мы боролись. Дали себе шанс вернуться в игру.

Но надо вносить изменения. Сезон длинный. Завтра же вернемся к работе. Будем искать, за счет чего можем стать лучше», – сказал Гриффин.

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1 комментарий
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Может, всё же не в Лилларде дело?.. Хотя, говоря откровенно, я последние годы перестал понимать, как работает защита в НБА. Рост результативности просто взрывной. Вдумайтесь: 9 лет назад средняя результативность команды в Лиге была 100 очков за игру. Сейчас - 115. 15% роста за 9 лет. Вроде и немного, однако
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