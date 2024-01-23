«Блэйзерс» «максимально открыты» к предложениям по Роберту Уильямсу

«Портленд» готов обменять Роберта Уильямса.

«Некоторые команды подумывают о приобретении . Я знаю, что он выбыл до конца сезона, но организации считают, что цена на него достаточно низкая прямо сейчас.

Они хотят позволить ему продолжить восстановление, продолжить реабилитацию в надежде, что он сможет снова стать тем Робертом Уильямсом, которого мы видели в «Бостоне».

«Блэйзерс» максимально открыты к предложениям. Это не обсуждается. Роберт Уильямс определенно доступен для обмена», – рассказал инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Уильямс стал игроком «Блэйзерс» осенью после обмена из «Бостона» с участием Дрю Холидэя. На старте сезона игрок получил травму коленной чашечки правой ноги и перенес операцию.