Тим Хардуэй: «Аналитика испортила баскетбол. Я гарантирую вам, что «плюс-минусы» Джордана, Мэджика и Берда не такие, как от них ожидают»

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Мэджик Джонсон НБА Тим Хардуэй Баскетбол

Тим Хардуэй считает, что продвинутая статистика негативно повлияла на НБА.

«Аналитика испортила баскетбол. Вы говорите о «плюс-минусе»? Если посмотрите на «+/-» Джордана, Мэджика, Лэрри Берда... Я гарантирую вам, что их «плюс-минусы» не такие, как от них ожидают.

Они были чемпионами, и Майкл сказал бы вам это лично: к черту всю эту аналитическую хрень. Единственное, что имеет значение, – это победы и поражения. А в конце сезона – кто выиграет титул, кто будет держать в руках этот кубок. Это я вам гарантирую.

Сейчас вижу игроков: стоят открытые на штрафной линии и могут спокойно бросать, но они делают три шага назад, чтобы исполнить 3-очковый. Это не баскетбол. Это просто не баскетбол», – заявил Хардуэй в подкасте Forgotten Seasons.

НБА начала включать классический «плюс/минус» в официальные протоколы лишь в сезоне-2007/08. Однако можно использовать адаптированную продвинутую метрику Box Plus-Minus (очки на 100 владений в сравнении со среднестатистическим игроком НБА).

Майкл Джордан девять сезонов подряд (кроме тех, когда завершил карьеру и ушел в бейсбол) был лучшим в НБА по Box Plus-Minus.

Лэрри Берд в сезоне-1981/82 вошел в Топ-3 НБА по Box Plus-Minus, следующие 4 сезона был лучшим в лиге, а два года после этого – вторым (после Джордана).

Мэджик Джонсон ни разу не был лучшим, но за все 11 сезонов карьеры шесть раз был вторым, три раза третьим, по разу 4-м и 6-м. Его карьерный показатель Box Plus-Minus – 7,54 – это 4-й результат в истории НБА. Первый Никола Йокич (9,77), за ним идут Майкл Джордан (9,21) и Леброн Джеймс (8,69). Лэрри Берд – седьмой (6,89).

18 комментариев
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Ответ Mr.BadGuy
Согласен, раньше игроки думали о победах, а сейчас о своей статистике. Выходят накрысить положительный плюс минус за счет других, чтобы потом контракт пожирнее получить
А вы уверены, что раньше в лиге не было людей, которые выходили накрысить хорошую статистику, понабивать очки в мусорные минуты, чтобы получить контракт побольше? Или раньше небо было голубее, трава забористей, а в НБА играли одни лыцари, готовые на все исключительно ради любви к баскетболу? Лига не состояла только из Джордана, Меджика и Берда. Как и сейчас она не состоит из Эмбиида, Таунса и других "любимцев" публики вроде Тейтума и Брауна. Йокича, Дюранта или Карри никто никогда в попытках накрысить стату не обвинял. А они тоже - лицо лиги.
+11
0
+11
Ответ Mr.BadGuy
Согласен, раньше игроки думали о победах, а сейчас о своей статистике. Выходят накрысить положительный плюс минус за счет других, чтобы потом контракт пожирнее получить
Вспомни последюю игру САСов в 1994 году, где Адмирал набрал 71 очко, чтобы в последний момент отжать Шака с позиции лидера сезона по очкам.
Или ты про сильно раньше?
+12
-1
+11
Мда, комментарий к реплике Тима уничтожающий :))
+9
0
+9
Баскетбол - это математически точный вид спорта. Потому что здесь очень крупный счёт, и множество фактов, влияющих на результат. Баскетбольный матч состоит из сотен микродействий, каждое из которых может быть учтено и внесено в карму игрока. Это вам не футбол, где счёт может быть 1-1, 2-1, или даже 0-0, и на основании этой скупой инфы невозможно уверенно ранжировать игроков.
А в баскетболе всё чётко и давно подсчитано. Не бывает случайных игроков с высоким +/-

https://sun9-10.userapi.com/impg/NNWSsqC4a7M6NRxC2bBMvzdSebYcze32xSOcrQ/TbNe26j9dJA.jpg?size=859x1705&quality=95&sign=86eeff7d3fca1fa3adeccceccc125677&type=album
+5
-1
+4
Ответ Mr.BadGuy
Согласен, раньше игроки думали о победах, а сейчас о своей статистике. Выходят накрысить положительный плюс минус за счет других, чтобы потом контракт пожирнее получить
Если сейчас существует что-то, что вам не нравится, это не значит, что раньше этого не было.
+3
0
+3
а у самого хардвэя 3.13
+2
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+2
статистика во многом обманчива. а вот кубок над головой уже никто не оспорит. хотя тоже есть нюансы. у дюранта вон и статистика за плечами, и кубок над головой поднимал не раз... однако же есть вопросы, насколько был путь его не легок в отличии от других и т.д. этим и определяется место игрока в истории. сначала титулы, затем вклад в победу(статистика), ну а потом уже и сам путь к победе.
+2
0
+2
опозорился тимми, получается
+4
-3
+1
дело не в том, что они делают несколько шагов назад и бросают, для них нет разницы бросить два или три. а в том, почему они это делают? наверное потому, что двухочковый баскетбол в эти условиях, с такой защитой, не сработает по всей видимости. как не сработал бы треохчковый баскетбол в 90-е или 80-е.
+2
-1
+1
Математика vs Хардуэй: «А ну-ка иди сюда чумазый мальчонка, я тебя отшлепаю!»
+1
0
+1
Самый угар, что у по настоящему великих игроков вся эта продвинутая статистика супер элитная. А вот у простых набирателей статы, кем Тим и был, она , зачастую, убогая.
+1
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+1
Ответ Mr.BadGuy
Согласен, раньше игроки думали о победах, а сейчас о своей статистике. Выходят накрысить положительный плюс минус за счет других, чтобы потом контракт пожирнее получить
А как Рикки Девис кидал в щит, когда не хватало подбора для трипла? 😄
+1
0
+1
Ответ Mr.BadGuy
Согласен, раньше игроки думали о победах, а сейчас о своей статистике. Выходят накрысить положительный плюс минус за счет других, чтобы потом контракт пожирнее получить
Уилт Чемберлейн, один из претендентов на статус лучшего игрока в истории, обожал статистику и вокруг нее строил свою игру.
+1
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Сколько там у Эмбида?
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Мда, комментарий к реплике Тима уничтожающий :))
Directed by Robert..)
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