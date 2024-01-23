Тим Хардуэй: «Аналитика испортила баскетбол. Я гарантирую вам, что «плюс-минусы» Джордана, Мэджика и Берда не такие, как от них ожидают»
Тим Хардуэй считает, что продвинутая статистика негативно повлияла на НБА.
«Аналитика испортила баскетбол. Вы говорите о «плюс-минусе»? Если посмотрите на «+/-» Джордана, Мэджика, Лэрри Берда... Я гарантирую вам, что их «плюс-минусы» не такие, как от них ожидают.
Они были чемпионами, и Майкл сказал бы вам это лично: к черту всю эту аналитическую хрень. Единственное, что имеет значение, – это победы и поражения. А в конце сезона – кто выиграет титул, кто будет держать в руках этот кубок. Это я вам гарантирую.
Сейчас вижу игроков: стоят открытые на штрафной линии и могут спокойно бросать, но они делают три шага назад, чтобы исполнить 3-очковый. Это не баскетбол. Это просто не баскетбол», – заявил Хардуэй в подкасте Forgotten Seasons.
НБА начала включать классический «плюс/минус» в официальные протоколы лишь в сезоне-2007/08. Однако можно использовать адаптированную продвинутую метрику Box Plus-Minus (очки на 100 владений в сравнении со среднестатистическим игроком НБА).
Майкл Джордан девять сезонов подряд (кроме тех, когда завершил карьеру и ушел в бейсбол) был лучшим в НБА по Box Plus-Minus.
Лэрри Берд в сезоне-1981/82 вошел в Топ-3 НБА по Box Plus-Minus, следующие 4 сезона был лучшим в лиге, а два года после этого – вторым (после Джордана).
Мэджик Джонсон ни разу не был лучшим, но за все 11 сезонов карьеры шесть раз был вторым, три раза третьим, по разу 4-м и 6-м. Его карьерный показатель Box Plus-Minus – 7,54 – это 4-й результат в истории НБА. Первый Никола Йокич (9,77), за ним идут Майкл Джордан (9,21) и Леброн Джеймс (8,69). Лэрри Берд – седьмой (6,89).
Или ты про сильно раньше?
А в баскетболе всё чётко и давно подсчитано. Не бывает случайных игроков с высоким +/-
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