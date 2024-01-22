«Если меня не выбрали единогласно, то никогда не поднимайте эту тему». Шакилу О’Нилу не нравится делить титул «самого доминирующего игрока в истории» с Уилтом Чемберленом

Теги Уилт Чемберлен Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Шакил О’Нил рассказал о своей реакции на сравнения с Уилтом Чемберленом.

4-кратный чемпион НБА признался, что он не готов делить первое место в рейтинге самых доминирующих игроков в истории с легендой 1960-х.

«Это меня разозлило. Мы все любим титулы, и я всегда хотел быть первым. Постоянно говорю людям: если идет диалог о величайшем баскетболисте всех времен, и меня не выбрали единогласно, то никогда не поднимайте эту тему.

Так что когда говорят о самом доминирующем, то упоминаются два имени. Рад, что я есть в этом коротком списке, но для меня было бы более весомо, если бы они сказали: «Шак был самым доминирующим игроком в истории».

Я всегда гнался за титулами, потому что мне нравится быть исключительным», – заявил О’Нил в подкасте разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга.

4 комментария
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Шаку просто обидно, что его сравнивают не с Каримом, а с Уилтом
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Карим не доминирующий, он суперэффективный и другой формации игрок.
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