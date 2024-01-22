«Если команды хотят, чтобы Эмбиид перестал так часто пробивать штрафные, просто перестаньте фолить». Дэрил Мори ответил на критику болельщиков

Теги Филадельфия НБА Дэрил Мори Джоэл Эмбиид Баскетбол

Президент «Филадельфии» ответил фанатам, критикующим Джоэла Эмбиида.

«Если команды хотят, чтобы Джоэл Эмбиид перестал так часто пробивать штрафные броски, они могут просто перестать нарушать правила на нем», – написал журналист Спайк Эскин на свой странице в соцсети.

Дэрил Мори репостнул и подписал: «Кажется, нам приходится напоминать об этом каждый сезон». Управленец также приложил картинку с надписью «Просто перестаньте фолить».

В сезоне-2023/24 камерунец набирает в среднем 35,1 очка, 11,4 подбора и 5,9 передачи при 53,8% с игры и 88,5% с линии (11,9 попытки за игру).

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто дождаться Плей Оф и проблема сама исчезнет)
+16
0
+16
А, "если вы бездомный, просто купите дом"
+14
0
+14
Ответ Toainika
А, "если вы бездомный, просто купите дом"
"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"
+8
0
+8
Или можно по другому сказать, может то, что дают Эмбииду, давать другим или у Эмбиида какие то привилегии?
+2
-1
+1
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
одни разговоры про фолы и судей в последнее время вы заметили??
там ещё статья была, по сути про самые дурацкие технари в истории NBA - но подано так, будто это прям суровые будни угнетения здравого смысла инвалидами-арбитрами. А потом смотришь в ней эти эпизоды, разбираешь, понимаешь, что арбитры правы в 18 с половиной случаев из 20, вспоминаешь ещё, что это только 20 из 20 миллионов эпизодов - и становится очевидным, что на арбитров переводят стрелки
+1
0
+1
Ответ Toainika
А, "если вы бездомный, просто купите дом"
Бедные, просто перестаньте быть бедными
+1
0
+1
одни разговоры про фолы и судей в последнее время вы заметили??
0
0
0
максимально смешная формулировка)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий