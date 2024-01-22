«Если команды хотят, чтобы Эмбиид перестал так часто пробивать штрафные, просто перестаньте фолить». Дэрил Мори ответил на критику болельщиков
Президент «Филадельфии» ответил фанатам, критикующим Джоэла Эмбиида.
«Если команды хотят, чтобы Джоэл Эмбиид перестал так часто пробивать штрафные броски, они могут просто перестать нарушать правила на нем», – написал журналист Спайк Эскин на свой странице в соцсети.
Дэрил Мори репостнул и подписал: «Кажется, нам приходится напоминать об этом каждый сезон». Управленец также приложил картинку с надписью «Просто перестаньте фолить».
В сезоне-2023/24 камерунец набирает в среднем 35,1 очка, 11,4 подбора и 5,9 передачи при 53,8% с игры и 88,5% с линии (11,9 попытки за игру).