Брэдли Бил о Дюрэнте: «Кевин мог бы быть настоящим засранцем, но он не такой. Он не ставит себя выше других»
Брэдли Бил рассказал, что отличает Кевина Дюрэнта от многих других звезд.
По мнению защитника «Финикса», Дюрэнт с учетом своего звездного статуса выделяется своими человеческими качествами.
«Дюрэнт не ставит себя выше других. Кевин мог бы быть настоящим засранцем. Он мог бы сказать: «Я провожу 17-й сезон, у меня два перстня, я становился MVP». Если бы Дюрэнт захотел, то вполне мог себя вот так ставить, но он не такой.
Это выделяет его на фоне многих ребят», – заявил Бил.
Дюрент четырехкратный лидер сезона по набранным очкам, эмвипи регулярки, четырежды играл в финале. Чего он не реализовал? Потенциал на 100%? Всем бы так
Его набор атакующих умений уникальный. Дюрент вёл в лиге по очкам 4 раза, в два раза больше, чем Кобе.
самому , от рождения , бог такого таланта (правильно позиционировать себя) не дал, а грамотного PR менеджера нанять - ума не хватило
У Дюранта шикарная карьера, это один из самых интересных игроков в истории баскетбола. Чего там плакать то?
Как видешь, минус твоему комментарию не только я поставил. Открую тебе секрет в комментах на Спортсе сидят только ГОАТы
Мело никто не забывал, в зал славы его введут