Брэдли Бил о Дюрэнте: «Кевин мог бы быть настоящим засранцем, но он не такой. Он не ставит себя выше других»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Баскетбол

Брэдли Бил рассказал, что отличает Кевина Дюрэнта от многих других звезд.

По мнению защитника «Финикса», Дюрэнт с учетом своего звездного статуса выделяется своими человеческими качествами.

«Дюрэнт не ставит себя выше других. Кевин мог бы быть настоящим засранцем. Он мог бы сказать: «Я провожу 17-й сезон, у меня два перстня, я становился MVP». Если бы Дюрэнт захотел, то вполне мог себя вот так ставить, но он не такой.

Это выделяет его на фоне многих ребят», – заявил Бил.

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23 комментария
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Ответ bear7904
Ему бы четвертинку хотя бы озверина Джимбо, был бы топ5 во все времена игрок.
Нет брат, если бы у него был озверин Джимбо сейчас бы был вопрос кто все таки более великий, Джордан или дюрант. По набору атакующих скиллов я считаю его вообще самым одаренным игроком в истории, в обороне он тоже может и в плей-офф хочет играть на уровне дипоя. Даже не имея озверин дюрант является топ 15 игроков в истории. Вот где истинное величие
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Ответ Ивванов
Много одаренных в различных сферах людей на планете Земля, только вот свои возможности реализует мизерный процент. У Дюранта были все возможности и условия реализовать себя, но он этого не сделал, поэтому нытьё про его скилы, про его величие, про если бы да кабы так и останется нытьём.
самое нелепое писать про то, что он себя нереализовал. Я уж не буду перечислять все его реагилии и достижения, но у него потрясающая карьера. А ещё он первый и пока единственный, кто смог после таких травм, особенно после порванного ахилла, вернутся на свой же суперзвездный уровень, даже в 35 лет оставаясь одним из лучших игроков лиги без каких либо вопросов.
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Ему бы четвертинку хотя бы озверина Джимбо, был бы топ5 во все времена игрок.
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Не такой он только с одного аккаунта))
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Ответ Ивванов
Много одаренных в различных сферах людей на планете Земля, только вот свои возможности реализует мизерный процент. У Дюранта были все возможности и условия реализовать себя, но он этого не сделал, поэтому нытьё про его скилы, про его величие, про если бы да кабы так и останется нытьём.
Мы сейчас говорим про двухкратном MVP финальной серии или о игроке Евролиги?
Дюрент четырехкратный лидер сезона по набранным очкам, эмвипи регулярки, четырежды играл в финале. Чего он не реализовал? Потенциал на 100%? Всем бы так
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Ответ Ивванов
Т.е. всё, на что способен Дюрант, это быть двухкратным МВП в ГСВ? Тогда почему Дюрант считает себя ГОАТом?
Ну так про кого угодно из топ-10 можно сказать.
Его набор атакующих умений уникальный. Дюрент вёл в лиге по очкам 4 раза, в два раза больше, чем Кобе.
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Ответ Ивванов
Что значит гайки не пахнут? У Дюранта всего 2 гайки, полученные в ГСВ и ты из штанов выпрыгиваешь и пытаешься доказать, какой уникальный и великий Дюрант.
У Дюрента не всего, а аж две гайки. Можно просто посмотреть, сколько в лиге двухкратных мвп финала
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Настоящий засранец он только на фэйковом аккаунте
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Просто КД не понял в своё время, что нба это шоу бизнес, где , если хочешь стать уважаемой и почетаемой баскетбольным комюнните звездой, необходима продуманная PR стратегия поведения,
самому , от рождения , бог такого таланта (правильно позиционировать себя) не дал, а грамотного PR менеджера нанять - ума не хватило
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С одной стороны, понимаю тех, кто считает, что Дюранту не хватает "озверина Джимбо", с другой - неужели "настоящими засранцами" держат себя Карри, Йокич, Яннис и прочие товарищи эмвипи с перстнями (вынесем за скобки одного дедушку)?
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Ответ Ивванов
Если Дюрант себя реализовал, чего тогда ты плачешь, чего плачет Дюрант, что его не считают ГОАТом? Минус моему комментарию ты же поставил? Ты тоже реализовал себя и тоже ГОАТ?
где я плакал о том, что Дюрант о чем то плачет?
У Дюранта шикарная карьера, это один из самых интересных игроков в истории баскетбола. Чего там плакать то?
Как видешь, минус твоему комментарию не только я поставил. Открую тебе секрет в комментах на Спортсе сидят только ГОАТы
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Ответ Ивванов
Т.е. Дюрант достиг потолка в ГСВ и уже не развивается? Хватит рассказывать про уникального Дюранта, если он смог стать чемпионом только в ГСВ. Все уже забыли о Кармело и когда закончит карьеру Дюрант, всем тоже будет наплевать про рассказы про его уникальность. Ты этого понять не можешь? Какая польза от уникальности Дюранта, если даже сам Дюрант постоянно обижен, что его не считают великим? Ты не можешь понять, что практически в каждом деле главное результат, а не твои уникальные способности, не приносящие результата?
Гайки не пахнут.
Мело никто не забывал, в зал славы его введут
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Ответ A. V.
в том числе и так, ...как легендарный и всеми уважаемый (но без титула) Стив Нэш, или тот же Чарлз Баркли времен Санс, да и еще минимум с десяток игроков уровня КД без титула можно назвать Сам по себе титул не даёт уважение , если его владелец будет вести себя как овнюк
Это ты к чему про то, что титул не дает уважения, про необходимость пиара и т.д.? У Баркли или у Нэша были менеджеры, которые их пиарили?
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