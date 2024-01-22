Брэдли Бил о Дюрэнте: «Кевин мог бы быть настоящим засранцем, но он не такой. Он не ставит себя выше других»

Брэдли Бил рассказал, что отличает Кевина Дюрэнта от многих других звезд.

По мнению защитника « », Дюрэнт с учетом своего звездного статуса выделяется своими человеческими качествами.

« не ставит себя выше других. Кевин мог бы быть настоящим засранцем. Он мог бы сказать: «Я провожу 17-й сезон, у меня два перстня, я становился MVP». Если бы Дюрэнт захотел, то вполне мог себя вот так ставить, но он не такой.

Это выделяет его на фоне многих ребят», – заявил Бил.