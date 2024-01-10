«Я не хочу обмена». Кевин Дюрэнт опроверг слухи о разочаровании в «Санз»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Баскетбол

Кевин Дюрэнт опроверг слухи о том, что он недоволен ситуацией в «Финиксе».

«Я не хочу обмена. Я не расстроен из-за травмы Брэдли Била. Я не расстроен из-за ролевых игроков команды. На мой взгляд, это просто невежество.

Да, мы проиграли матч. Вы считаете, я должен быть счастлив после того, как мы проиграли? Меня не расстраивает ситуация в целом. Я могу быть расстроен в каком-то моменте, после плохой атаки или неудачного отрезка. Но нет, мне нравится упорная игра», – сказал Дюрэнт.

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9 комментариев
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ждем запрос обмена в ЛАК на Мэнна и Пауэлла
+7
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+6
5 февраля КД - хочу обмен в денвер
+5
-1
+4
Ответ Mikael Rikhard
без Кавая про титул можно даже не думать
У меня как будто день Сурка! Каждый год в начале-середине сезона пишу, что с Каваем это путь в никуда, так как он еле живой ходит по поляне, уже Леброн на ногах его в разы быстрее и когда хочет, защищается лучше. Каждый раз мне куча народу пишет о мифическом Кавае в плей-офф. Наступает плей-офф, мы видим injury report "OUT", и недоумевает, А ШО ЖЕ СЛУЧИЛАСЯ!! Действительно, что?
+4
-1
+3
Ответ Максим Макеев
ждем запрос обмена в ЛАК на Мэнна и Пауэлла
не, по ЗП не проходит, нужно Ленарда сливать, так у ЛАК будут шансы
+1
0
+1
Ответ lecterkillhomyuk
не, по ЗП не проходит, нужно Ленарда сливать, так у ЛАК будут шансы
такера и зубаца еще добавят
и вперед 5 оль старов
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Ответ Mikael Rikhard
без Кавая про титул можно даже не думать
Платить деньги Каваю за право думать о чемпионсиве)))
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Отлично. Теперь осталось дело за малым, бороться за победу в каждом матче.
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Ответ Максим Макеев
такера и зубаца еще добавят и вперед 5 оль старов
Вестбрука центрить поставят! По его точности бросков как раз подходит
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Ответ lecterkillhomyuk
не, по ЗП не проходит, нужно Ленарда сливать, так у ЛАК будут шансы
без Кавая про титул можно даже не думать
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