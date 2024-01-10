«Я не хочу обмена». Кевин Дюрэнт опроверг слухи о разочаровании в «Санз»

Кевин Дюрэнт опроверг слухи о том, что он недоволен ситуацией в «Финиксе».

«Я не хочу обмена. Я не расстроен из-за травмы . Я не расстроен из-за ролевых игроков команды. На мой взгляд, это просто невежество.

Да, мы проиграли матч. Вы считаете, я должен быть счастлив после того, как мы проиграли? Меня не расстраивает ситуация в целом. Я могу быть расстроен в каком-то моменте, после плохой атаки или неудачного отрезка. Но нет, мне нравится упорная игра», – сказал .