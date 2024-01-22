Джордан Белл о финале-2018: «Если бы не та ситуация с Джей Аром, это была бы совсем другая серия»
Джордан Белл вспомнил финал-2018 между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».
«Я всегда говорю, что если они бы они выиграли тот первый матч, если бы не та ситуация с Джей Аром, это была бы совсем другая серия. Абсолютно. Брон накидал нам 50 очков, но тот момент его сломил. Как можно проиграть, если у тебя 50 очков?
Помню это ролик с Броном – и я постоянно пересматриваю этот клип, – в котором он говорит: «Это ментально сломило нас». Так оно и было. Это психологически подкосило весь «Кливленд». Ты набрал 50, но все равно проиграл. Что еще ты можешь сделать?
Брон все еще был Броном в той серии, конечно. Но для нас это было: мы приняли ваш сильнейший удар, лучший прием – что бы это ни было, – и мы справились», – поделился бывший игрок НБА в подкасте Run Your Race.
В первом матче серии Джеймс набрал 51 очко, сделал 8 подборов, 8 передач, перехват и блок-шот, реализовав 19 из 32 с игры и 10 из 11 с линии. «Кавальерс» уступили в овертайме, а затем проиграли еще в трех встречах кряду.
Но когда люди в концовке убегают от кольца при равном счёте - это не баскетбол. Это цирк.
Куча подобных серий было
Не знаю, сложно представить какие трудности те Кэвс могли создать для ГСВ, Леброн так каждую игру не потянул бы
Ни с Никс, ни с Санс, ни с Сиэтлом. Ни с Ютой.
Айверсон в свое время против ол-тайм команды вышел и даже умудрился 1 игру вытянуть в финале, как-то это изменило серию?
Сравнение изначально некорректное.
Правильно, Джордан не играл, он выиграл, that’s it