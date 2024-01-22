Джордан Белл о финале-2018: «Если бы не та ситуация с Джей Аром, это была бы совсем другая серия»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Джей Ар Смит Голден Стэйт НБА Джордан Белл Баскетбол

Джордан Белл вспомнил финал-2018 между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».

«Я всегда говорю, что если они бы они выиграли тот первый матч, если бы не та ситуация с Джей Аром, это была бы совсем другая серия. Абсолютно. Брон накидал нам 50 очков, но тот момент его сломил. Как можно проиграть, если у тебя 50 очков?

Помню это ролик с Броном – и я постоянно пересматриваю этот клип, – в котором он говорит: «Это ментально сломило нас». Так оно и было. Это психологически подкосило весь «Кливленд». Ты набрал 50, но все равно проиграл. Что еще ты можешь сделать?

Брон все еще был Броном в той серии, конечно. Но для нас это было: мы приняли ваш сильнейший удар, лучший прием – что бы это ни было, – и мы справились», – поделился бывший игрок НБА в подкасте Run Your Race.

В первом матче серии Джеймс набрал 51 очко, сделал 8 подборов, 8 передач, перехват и блок-шот, реализовав 19 из 32 с игры и 10 из 11 с линии. «Кавальерс» уступили в овертайме, а затем проиграли еще в трех встречах кряду.

38 комментариев
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Ответ Undrey
хм, прилично смит хилла то прикрыл, никто и не вспоминает что он штрафной не забил, и что смит сам подбор в атаке в такой момент забрал, все помнят только концовку))
Промах со штрафа - это просто промах со штрафа. Глупо спорить со статистикой - все мажут какую-то часть штрафных. Если бы Смит подобрал, бросил и промазал - никто бы ему слова не сказал. Это баскетбол - люди мажут, так бывает.
Но когда люди в концовке убегают от кольца при равном счёте - это не баскетбол. Это цирк.
+33
-4
+29
хм, прилично смит хилла то прикрыл, никто и не вспоминает что он штрафной не забил, и что смит сам подбор в атаке в такой момент забрал, все помнят только концовку))
+29
-3
+26
Ответ Misunderstood
Выдайте ему за это кубок какой-нибудь, lebron James trophy (когда ты набираешь 50 очков в одной игре в слитой в сухую серии). Правильно, Джордан не играл, он выиграл, that’s it
Напомни пожалуйста сколько Джордан у Бостона с Бёрдом выиграл? Как раз случай, когда против него играла великая команда с сильными игроками. Ах да, две серии по 0-3 он проиграл. Майкл там аж целых 63 очка набрал, но все равно проиграл, так что, выдай ему лично кубок за это
+22
-6
+16
Ну вынесли бы 4-1 их
Куча подобных серий было
+21
-12
+9
https://youtu.be/ST3B4ZzOaUM?t=146 - момент когда Леброн уточняет про таймаут эпичнеший, конечно: и по реакции и по смене музыки на арене
+6
0
+6
Ответ Misunderstood
Комментарий скрыт
50-8-8 против ТЕХ Уорриорз. Да ,Джордан выиграл бы лол. Та он против таких даже и не играл никогда и близко
+12
-7
+5
Мои кумиры это леброн 2018 джимми 2023 и борис надеждин
+6
-2
+4
Ответ leon01
Очень странно проиграв 0-4 утверждать что если бы не тот момент то всё пошло бы иначе. Гсв были настолько сильны и уверенны в себе , что и с 0-2 бы перевернули серию
А кто проиграл-то? Белл за ГС играл.
+4
0
+4
Смит и Уэйтерс недостающие кусочки пазла команды победителей 2020го года. Не жалея себя, своими красными глазами освещали дорогу к титулу.
+3
0
+3
Ответ BT
Только Белл за ГС играл, он говорит "если бы" с позиции выигравшей стороны.
Если его позицию брать, то он в этом же интервью говорит, что он огромнейший фанат Леброна))

Не знаю, сложно представить какие трудности те Кэвс могли создать для ГСВ, Леброн так каждую игру не потянул бы
+3
0
+3
Наверное, самое доминирующее выступление в финалах НБА против одной из лучших команд в истории.
+3
-1
+2
Ответ Cash_flow
Вообще не факт. Ехать домой при 0-2 или при 1-1, забрав гостевой матч, это две огромные разницы. Например, когда ГС забрал третий матч и сделал счёт 3:0, стало окончательно ясно, что серия закрыта. А при победе Кавальерс в первой игре счёт в серии был бы 1-2 в пользу ГС (перед 4 матчем). Не думаешь, что уровень мотивации команды при 0-3 в серии и при 1-2 (с четвёртым матчем дома) разнится? Плюс, не стоит забывать, что Леброн в режиме бога проводил тот плей-офф. И при должном уровне мотивации Кливленд мог поехать на пятый матч при 2-2. Те Уорриорз были очень хороши, но не непобедимы, Рокетс в финале Запада это показали (хотя и те Рокетс, конечно же, были чертовски хороши)
кавс с 1-3 камбекнули против ГСВ, то что их одна игра сломила чушь, Леброн просто не хотел всухую отлетать, шансов не было там. Команда была такая что только на востоке бороться
+3
-1
+2
Ответ BT
Только Белл за ГС играл, он говорит "если бы" с позиции выигравшей стороны.
Это он в 18-м играл. А в 24-м он хочет получить работу на LebronTV
+2
0
+2
великий момент!
+2
0
+2
Ответ frenemy
Так они овертайм ещё играли после этого эпизода, счет ведь ровный был. Напомнило Ричарда Джефферсона, который про третью игру 2017 финала тоже в стиле ’если бы’ рассказывал Айверсон в свое время против ол-тайм команды вышел и даже умудрился 1 игру вытянуть в финале, как-то это изменило серию?
Только Белл за ГС играл, он говорит "если бы" с позиции выигравшей стороны.
+1
0
+1
Ответ Иван Кужилин
Напомни пожалуйста сколько Джордан у Бостона с Бёрдом выиграл? Как раз случай, когда против него играла великая команда с сильными игроками. Ах да, две серии по 0-3 он проиграл. Майкл там аж целых 63 очка набрал, но все равно проиграл, так что, выдай ему лично кубок за это
Видимо, кроме Бостона, Джордан с крутыми командами не играл.)
Ни с Никс, ни с Санс, ни с Сиэтлом. Ни с Ютой.
+3
-2
+1
Ответ vasfre
https://youtu.be/ST3B4ZzOaUM?t=146 - момент когда Леброн уточняет про таймаут эпичнеший, конечно: и по реакции и по смене музыки на арене
Потом люди обсуждают и упрекают ЭмДжея и Кобе, что они на тренировках тиммэйтов булили, Леброн в прямом эфире на весь мир психует и истерит, да обидно, но ты лидер и франчайз игрок, нужно принимать ситуацию и решать что-то, не может быть ГОАТ’ом такой игрок, never let your people down
+2
-1
+1
Ответ Misunderstood
И еще забыл, напомни. Пожалуйста, сколько Леброн выиграл у Бостона без Уэйда и Боша?
Без проблем, Леброн 3 серии в плей-офф выиграл у Бостона без Уэйда и Боша, в принципе мог бы и сам загуглить
+4
-3
+1
Ответ Иван Кужилин
Напомни пожалуйста сколько Джордан у Бостона с Бёрдом выиграл? Как раз случай, когда против него играла великая команда с сильными игроками. Ах да, две серии по 0-3 он проиграл. Майкл там аж целых 63 очка набрал, но все равно проиграл, так что, выдай ему лично кубок за это
Как только Джордан скажет, что это ментально сломило его, я вместе с NBA и почетным лауреатом самим Леброном выдадим Джордану Lebron James Trophy
+4
-3
+1
Так они овертайм ещё играли после этого эпизода, счет ведь ровный был. Напомнило Ричарда Джефферсона, который про третью игру 2017 финала тоже в стиле ’если бы’ рассказывал

Айверсон в свое время против ол-тайм команды вышел и даже умудрился 1 игру вытянуть в финале, как-то это изменило серию?
+2
-1
+1
Очень странно проиграв 0-4 утверждать что если бы не тот момент то всё пошло бы иначе. Гсв были настолько сильны и уверенны в себе , что и с 0-2 бы перевернули серию
+5
-4
+1
Ответ Иван Кужилин
Без проблем, Леброн 3 серии в плей-офф выиграл у Бостона без Уэйда и Боша, в принципе мог бы и сам загуглить
Ну камон, мы говорим про чемпионский селтикс, рад Джордан у нас против Селтикс Берда, то Леброн против Селтикс Пирса и кг, в 2010 его это так сломило, что поехал в супер - Тим, чтобы наконец-то пройти людей которые в лиге полтора а десятка лет уже пыхтели, дэйм🌚 как вспоминать приключения Леброна начнут, так диву даюсь, а в 2009? Ховард просто съел его, кстати вот он первую игру затащил, а потом сколь они выиграли? Так бы и с гсв было, 4-0 или 4-1, но 4-1 это хоть что-то, 4-0 - это слёз
+2
-2
0
Ответ Иван Кужилин
Ни одна из этих команд и близко не Селтикс Бёрда. Никс и Санс это средние команды, у Сиэтла было много таланта, но все равно не хватало звезды. Разве что Юта тут безоговорочно хорошая команда, но это все еще не ровня Селтикс
Так и Чикаго в тех сериях еще не та команда, что три-питы делала. Тот Чикаго тоже никого, кроме Джордана, не имел в качестве звезды.
Сравнение изначально некорректное.
+1
-1
0
Ответ Иван Кужилин
Так Джордану и повезло, в отличие от Леброна, что великие команды к концу 80-ых уже закончились и в 90-ых этому Чикаго очевидно никто не мог составить конкуренцию(Хьюстон же так с ними и не сыграл в финале) Поэтому мы и можем сравнивать игру Джордана против сильнейших команд только в начальный период его карьеры
Но такое сравнение не корректное по отношению к командам Леброна из 2010-х.
+1
-1
0
Ответ Иван Кужилин
Напомни пожалуйста сколько Джордан у Бостона с Бёрдом выиграл? Как раз случай, когда против него играла великая команда с сильными игроками. Ах да, две серии по 0-3 он проиграл. Майкл там аж целых 63 очка набрал, но все равно проиграл, так что, выдай ему лично кубок за это
И еще забыл, напомни. Пожалуйста, сколько Леброн выиграл у Бостона без Уэйда и Боша?
+3
-3
0
Ответ Knicks_Fan
50-8-8 против ТЕХ Уорриорз. Да ,Джордан выиграл бы лол. Та он против таких даже и не играл никогда и близко
Выдайте ему за это кубок какой-нибудь, lebron James trophy (когда ты набираешь 50 очков в одной игре в слитой в сухую серии).
Правильно, Джордан не играл, он выиграл, that’s it
+10
-10
0
Ответ frenemy
Если его позицию брать, то он в этом же интервью говорит, что он огромнейший фанат Леброна)) Не знаю, сложно представить какие трудности те Кэвс могли создать для ГСВ, Леброн так каждую игру не потянул бы
Я интервью не открывал. Обычно, если о таких вещах говорит выигравшая сторона, то это уже не "после драки кулаками не машут", а несколько более взвешенная точка зрения.
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