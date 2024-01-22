«Портленд» не заинтересован в обмена Джерами Гранта

Теги возможные переходы Лейкерс Портленд НБА Джерами Грант Марк Стейн Баскетбол

«Портленд» хотел бы сохранить в составе форварда Джерами Гранта.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«В последние недели в лиге неоднократно говорили о «Портленде» как о команде, которая выступает против варианта с обменом Джерами Гранта. Форвард считался мишенью для нескольких клубов, упустивших Паскаля Сиакама», – информирует журналист.

29-летний баскетболист интересен нескольким клубам НБА, включая «Лейкерс».

В нынешнем сезоне 29-летний Грант набирает в среднем по 21,4 очка, 3,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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6 комментариев
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смысл его менять, контракт длинный, по его текущей игре супер адекватный, подходящей замены не найти, а нормальных пиков у тех кому он нужен, нет
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руинят карьеру Джереми
Портленд ещё несколько сезонов будет проигрывать, отдали бы за молодежь да пики
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Лейкерс всеми интересуется судя по сплетням
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Даллас хоть пытаться будет?
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Ответ ygcn5c2ty9
руинят карьеру Джереми Портленд ещё несколько сезонов будет проигрывать, отдали бы за молодежь да пики
Так он же сам хотел быть первой скрипкой) вот и не меняет)
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