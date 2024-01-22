«Портленд» не заинтересован в обмена Джерами Гранта
«Портленд» хотел бы сохранить в составе форварда Джерами Гранта.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«В последние недели в лиге неоднократно говорили о «Портленде» как о команде, которая выступает против варианта с обменом Джерами Гранта. Форвард считался мишенью для нескольких клубов, упустивших Паскаля Сиакама», – информирует журналист.
29-летний баскетболист интересен нескольким клубам НБА, включая «Лейкерс».
В нынешнем сезоне 29-летний Грант набирает в среднем по 21,4 очка, 3,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.
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