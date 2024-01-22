«Торонто» рассчитывает получить за Брюса Брауна пик 1-го раунда и «квалифицированного игрока»

«Торонто» хочет за Брюса Брауна пик 1-го раунда и «квалифицированного игрока».

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Браун стал игроком «Рэпторс» в результате недавнего обмена с «Пэйсерс». Ожидается, что перестраивающая состав канадская команда проведет еще одну сделку с участием 27-летнего баскетболиста.

В 2 матчах за « » легкий форвард набирает 11,5 очка и 5,0 подбора в среднем за игру.

Контракт Брауна рассчитан до 2025 года (45 миллионов долларов) с опцией команды на последний сезон.