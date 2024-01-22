«Торонто» рассчитывает получить за Брюса Брауна пик 1-го раунда и «квалифицированного игрока»

Теги возможные переходы Торонто НБА Брюс Браун Марк Стейн Баскетбол

«Торонто» хочет за Брюса Брауна пик 1-го раунда и «квалифицированного игрока».

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Браун стал игроком «Рэпторс» в результате недавнего обмена с «Пэйсерс». Ожидается, что перестраивающая состав канадская команда проведет еще одну сделку с участием 27-летнего баскетболиста.

В 2 матчах за «Торонто» легкий форвард набирает 11,5 очка и 5,0 подбора в среднем за игру.

Контракт Брауна рассчитан до 2025 года (45 миллионов долларов) с опцией команды на последний сезон.

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8 комментариев
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Не громко ли сказано
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Браун добротный ролевик не более, странное заявление...))
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Эйндж разбаловал всю лигу
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Дак он сдал, после Денвера не так продуктивно играет. Тратить на него пик 1 раунда... Ну такое себе
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… и квалифицированного игрока в регби
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В Денвер бы его обратно, к бате...
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Только десять штук за номер заплатил, и снова вещи паковать.
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Мешок картошки ваш Браун…ну ладно, так и быть батата))
А так Эйндж, молодчик, подлил кипяточка в лигу.
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