Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет курское «Динамо», УГМК – МБА
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся три матча.
«Надежда» в Оренбурге примет курское «Динамо», екатеринбургский УГМК дома сыграет со столичной МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Надежда – Динамо Курск
22 января. 17:00
УГМК – МБА
22 января. 17:00
Спарта энд К – Динамо Москва
22 января. 18:00
Положение команд: Динамо Курск – 16-2, УГМК – 15-3, МБА – 15-3, Надежда – 12-6, Ника – 10-8, Енисей – 9-9, Самара – 9-10, Спарта энд К – 5-13, Нефтяник – 4-14, Динамо Новосибирск – 4-15, Динамо Москва – 1-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.