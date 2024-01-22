Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет курское «Динамо», УГМК – МБА

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся три матча.

«Надежда» в Оренбурге примет курское «Динамо», екатеринбургский УГМК дома сыграет со столичной МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Надежда –

22 января. 17:00

УГМК – МБА

22 января. 17:00

энд К –

22 января. 18:00

Положение команд: Динамо Курск – 16-2, УГМК – 15-3, МБА – 15-3, – 12-6, Ника – 10-8, Енисей – 9-9, Самара – 9-10, Спарта энд К – 5-13, Нефтяник – 4-14, Динамо Новосибирск – 4-15, Динамо Москва – 1-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.