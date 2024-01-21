Алперен Шенгюн: «В детстве всегда был победителем»

Алперен Шенгюн высказался о личном прогрессе и прогрессе «Рокетс» в этом сезоне.

«В детстве я всегда был победителем. Я выиграл много чемпионатов. Маленьких, но я выиграл их все. Я никогда не проигрывал.

Я хочу побеждать. Я способен на все ради победы. Весь тренерский штаб, все в команде хотят только победы», – сказал 21-летний центровой « ».

В победном матче против «Юты» (127:126) турецкий центровой отметился 37 очками, 14 подборами и 6 передачами.