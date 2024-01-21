Чемпионат Италии. 20 очков Белинелли помогли «Виртусу» обыграть «Варезе», «Милан» в гостях взял верх над «Викторией Либертас» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А прошли шесть матчей.
20 очков Марко Белинелли помогли «Виртусу» обыграть «Варезе», «Милан» в гостях взял верх над «Викторией Либертас».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 18.30, «PalaPentassuglia»
- Бриндизи
- Моррис (19), Снид (11 + 9 подборов), Laszewski (8), Джонсон (6), Сенглин (5) – старт; Бартли (11 + 9 подборов), Байе (9), Лакуинтана (5), Ломбарди (3).
- Наполи
- Эннис (19 + 8 подборов), Соколовски (17), Зубчич (10 + 8 подборов), Браун (8), Оуэнс (2 + 9 подборов) – старт; Пуллен (20), Левер (4), Де Николао (0), Ebeling (0), Biar Mabor (0).
- Дата проведения
- 21 января, 19.00, «Enerxenia Arena»
- Варезе
- Мэннион (16), Хэнлан (12), Спенсер (12 + 10 подборов), Brown (9), Макдермотт (4 + 7 подборов) – старт; Моретти (9), Уланео (4), Либрицци (3), Янг (0).
- Дата проведения
- 21 января, 20.00, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дертона
- Страутиньш (14), Росс (9 + 6 передач), Обасоан (4), Камагате (4), Северини (3) – старт; Уимс (20), Бальдассо (12), Доу (7 + 6 передач), Дзерини (2), Канди (0), Томас (0).
- Дата проведения
- 21 января, 20.15, «Palasport Bigi»
- Реджо-Эмилия
- Херви (23 + 7 подборов), Faye (12 + 7 подборов), Уэбер (11), Гэллоуэй (9), Грант (2) – старт; Смит (14), Витали (3), Ульетти (2), Эткинс (2), Килло (0).
- Дата проведения
- 21 января, 20.30, «Vitrifrigo Arena»
- Виктория Либертас
- Блуитт (14), Maretto (9), Тоте (7), Форд (5 + 7 подборов), Чинчарини (2) – старт; Висконти (11), Маццола (8), Тамбоне (7), Моцкявичюс (2), Стаццонелли (0).
- Дата проведения
- 21 января, 21.30, «PalaVerde»
- Тревизо
- Олисевичюс (18 + 10 подборов), Аллен (15), Paulicap (9), Боумэн (8), Робинсон (5) – старт; Харрисон (7), Медзанотте (7), Дзанелли (1), Камара (0).
- Динамо Сассари
- Тайри (15), Гомбо (15), Харалабопулос (9), Джефферсон (8 + 7 передач), Крушлин (6) – старт; Диоп (13 + 8 подборов), Каппеллетти (2), Маккинни (2), Джентиле (0).
Положение команд: Брешия – 13-4, Венеция – 12-5, Виртус – 12-5, Милан – 11-6, Наполи – 11-6, Реджо-Эмилия – 10-7, Тренто – 9-8, Пистоя – 9-8, Ваноли Кремона – 8-9, Скафати – 8-9, Динамо Сассари – 7-10, Дертона – 7-10, Варезе – 6-11, Виктория Либертас – 5-12, Тревизо – 5-12, Бриндизи – 3-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.