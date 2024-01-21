Чемпионат Италии. 20 очков Белинелли помогли «Виртусу» обыграть «Варезе», «Милан» в гостях взял верх над «Викторией Либертас» и другие результаты

Теги результаты чемпионат Италии Милан Виртус Варезе Виктория Либертас Наполи Рейер Венеция Реджо-Эмилия Ваноли Кремона Бриндизи Динамо Сассари Тревизо Дертона Баскетбол

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А прошли шесть матчей.

20 очков Марко Белинелли помогли «Виртусу» обыграть «Варезе», «Милан» в гостях взял верх над «Викторией Либертас».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Бриндизи – Наполи 77:80 (22:18, 20:21, 12:19, 23:22)
Дата проведения
21 января, 18.30, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча
Бриндизи
Моррис (19), Снид (11 + 9 подборов), Laszewski (8), Джонсон (6), Сенглин (5) – старт; Бартли (11 + 9 подборов), Байе (9), Лакуинтана (5), Ломбарди (3).
Наполи
Эннис (19 + 8 подборов), Соколовски (17), Зубчич (10 + 8 подборов), Браун (8), Оуэнс (2 + 9 подборов) – старт; Пуллен (20), Левер (4), Де Николао (0), Ebeling (0), Biar Mabor (0).

Варезе – Виртус 69:81 (20:27, 20:20, 16:17, 13:17)
Дата проведения
21 января, 19.00, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча
Варезе
Мэннион (16), Хэнлан (12), Спенсер (12 + 10 подборов), Brown (9), Макдермотт (4 + 7 подборов) – старт; Моретти (9), Уланео (4), Либрицци (3), Янг (0).
Виртус
Белинелли (20), Данстон (5), Полонара (4), Ломажс (3), Пайола (0 + 8 передач) – старт; Жижич (16), Лундберг (12), Абасс (10), Кординье (7), Мики (4), Хэкетт (0), Масколо (0).

Дертона – Рейер Венеция 75:69 (22:12, 19:19, 16:19, 18:19)
Дата проведения
21 января, 20.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча
Дертона
Страутиньш (14), Росс (9 + 6 передач), Обасоан (4), Камагате (4), Северини (3) – старт; Уимс (20), Бальдассо (12), Доу (7 + 6 передач), Дзерини (2), Канди (0), Томас (0).
Рейер Венеция
Симмс (15), Тесситори (13 + 8 подборов), Хайдеггер (10), Списсу (2), Казарин (1) – старт; Брукс (10), Де Николао (6), Кабенгеле (6), Уилджер (6).

Реджо-Эмилия – Ваноли Кремона 78:71 (24:18, 16:13, 17:15, 21:25)
Дата проведения
21 января, 20.15, «Palasport Bigi»
Онлайн матча
Реджо-Эмилия
Херви (23 + 7 подборов), Faye (12 + 7 подборов), Уэбер (11), Гэллоуэй (9), Грант (2) – старт; Смит (14), Витали (3), Ульетти (2), Эткинс (2), Килло (0).
Ваноли Кремона
Denegri (19), Зегаровски (12), Эбуа (12 + 10 подборов), Голден (8), Лэйси (2) – старт; Маккалох (7), Эдриан (6), Piccoli (2), Пеккья (2 + 7 подборов), Дзанотти (1).

Виктория Либертас – Милан 65:85 (19:21, 13:19, 16:26, 17:19)
Дата проведения
21 января, 20.30, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча
Виктория Либертас
Блуитт (14), Maretto (9), Тоте (7), Форд (5 + 7 подборов), Чинчарини (2) – старт; Висконти (11), Маццола (8), Тамбоне (7), Моцкявичюс (2), Стаццонелли (0).
Милан
Холл (11), Флаккадори (10), Мелли (10), Напьер (8), Пойтресс (0) – старт; Шилдс (17), Хайнс (10), Тонут (9 + 7 подборов), Фойгтманн (5 + 7 подборов), Бортолани (3), Риччи (2), Карузо (0).

Тревизо – Динамо Сассари 77:70 (21:18, 18:19, 25:16, 13:17)
Дата проведения
21 января, 21.30, «PalaVerde»
Онлайн матча
Тревизо
Олисевичюс (18 + 10 подборов), Аллен (15), Paulicap (9), Боумэн (8), Робинсон (5) – старт; Харрисон (7), Медзанотте (7), Дзанелли (1), Камара (0).
Динамо Сассари
Тайри (15), Гомбо (15), Харалабопулос (9), Джефферсон (8 + 7 передач), Крушлин (6) – старт; Диоп (13 + 8 подборов), Каппеллетти (2), Маккинни (2), Джентиле (0).

Положение команд: Брешия – 13-4, Венеция – 12-5, Виртус – 12-5, Милан – 11-6, Наполи – 11-6, Реджо-Эмилия – 10-7, Тренто – 9-8, Пистоя – 9-8, Ваноли Кремона – 8-9, Скафати – 8-9, Динамо Сассари – 7-10, Дертона – 7-10, Варезе – 6-11, Виктория Либертас – 5-12, Тревизо – 5-12, Бриндизи – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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