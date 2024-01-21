Чемпионат Италии. 20 очков Белинелли помогли «Виртусу» обыграть «Варезе», «Милан» в гостях взял верх над «Викторией Либертас» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А прошли шесть матчей.

20 очков Марко Белинелли помогли «Виртусу» обыграть «Варезе», «Милан» в гостях взял верх над «Викторией Либертас».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 13-4, – 12-5, Виртус – 12-5, Милан – 11-6, – 11-6, Реджо-Эмилия – 10-7, Тренто – 9-8, Пистоя – 9-8, Ваноли Кремона – 8-9, Скафати – 8-9, – 7-10, Дертона – 7-10, Варезе – 6-11, Виктория Либертас – 5-12, Тревизо – 5-12, Бриндизи – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.