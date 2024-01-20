Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Брешию», «Пистоя» встретится со «Скафати»

Теги результаты чемпионат Италии Скафати Тренто Брешия Пистоя Баскетбол

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А пройдут два матча.

«Тренто» примет «Брешию», «Пистоя» дома встретится со «Скафати».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Тренто – Брешия 17:26 (2 четверть)
Дата проведения
20 января, 21.30, «PalaTrento»
Онлайн матча

Пистоя – Скафати
Дата проведения
20 января, 22.30, «PalaCarrara»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 12-4, Венеция – 12-4, Виртус – 11-5, Милан – 10-6, Наполи – 10-6, Реджо-Эмилия – 9-7, Тренто – 9-7, Пистоя – 8-8, Ваноли Кремона – 8-8, Скафати – 8-8, Динамо Сассари – 7-9, Варезе – 6-10, Дертона – 6-10, Виктория Либертас – 5-11, Тревизо – 4-12, Бриндизи – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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