Чемпионат Италии. «Виртус» против «Бриндизи»

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А пройдет один матч.

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Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 12-4, Венеция – 12-4, Виртус – 10-5, Милан – 10-6, Наполи – 10-6, Реджо-Эмилия – 9-7, Тренто – 9-7, Пистоя – 8-8, Ваноли Кремона – 8-8, Скафати – 8-8, Динамо Сассари – 7-9, Варезе – 6-10, Дертона – 6-10, Виктория Либертас – 5-11, Тревизо – 4-12, Бриндизи – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.