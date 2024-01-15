Чемпионат Италии. «Виртус» против «Бриндизи»
Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А пройдет один матч.
«Виртус» дома встретится с «Бриндизи».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 22.00, «Виртус Арена»
Положение команд: Брешия – 12-4, Венеция – 12-4, Виртус – 10-5, Милан – 10-6, Наполи – 10-6, Реджо-Эмилия – 9-7, Тренто – 9-7, Пистоя – 8-8, Ваноли Кремона – 8-8, Скафати – 8-8, Динамо Сассари – 7-9, Варезе – 6-10, Дертона – 6-10, Виктория Либертас – 5-11, Тревизо – 4-12, Бриндизи – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.