Чемпионат Италии. «Виртус» против «Бриндизи»

Теги результаты чемпионат Италии Виртус Бриндизи Баскетбол

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А пройдет один матч.

«Виртус» дома встретится с «Бриндизи».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Виртус – Бриндизи
Дата проведения
15 января, 22.00, «Виртус Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 12-4, Венеция – 12-4, Виртус – 10-5, Милан – 10-6, Наполи – 10-6, Реджо-Эмилия – 9-7, Тренто – 9-7, Пистоя – 8-8, Ваноли Кремона – 8-8, Скафати – 8-8, Динамо Сассари – 7-9, Варезе – 6-10, Дертона – 6-10, Виктория Либертас – 5-11, Тревизо – 4-12, Бриндизи – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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