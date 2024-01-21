Стивен Эй Смит: «Через пару лет Энтони Эдвардс станет самым кассовым баскетболистом НБА»

Теги Миннесота НБА Стивен Эй Смит Энтони Эдвардс Баскетбол

Стивен Эй Смит считает, что Энтони Эдвардс станет новым лицом НБА.

«Я терпеть не могу холод. Никогда не поеду зимой в Миннесоту. Но для Энтони Эдвардса я сделаю исключение. Скажу сразу, я думаю, что этот братишка однажды принесет «Миннесоте» чемпионство.

Когда я смотрю на его атлетизм, я думаю о Винсе Картере, Кобе... Эм-Джее, то есть Майкле Джордане. Он еще не достиг этого уровня, но потенциал виден. По моим прогнозам, через год или два Энтони Эдвардс станет самым популярным, или по крайней мере станет одним из самых значительных и обсуждаемых баскетболистов в НБА с точки зрения привлекательности для болельщиков и коммерческой составляющей», – заявил эксперт ESPN в своем шоу.

14 комментариев
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Как то сильно стали его продвигать не скажу что не заслуженно, но все же перебор, особенно когда сравнивают с великими, уже сейчас. Но тут можно понять, Морэнт не играет, он же раньше по мнению этих экспертов был будущим лицом лиги, но почему так мало говорят о том же ШГА, про Джокера понятно, он не дает ту рекламу лиги которая им нужна, но как по мне идет такое продвижение Эдвардса потому что им нужна звезда лиги игрок их национальности, американец, типа у нас самая лучшая лига, и у нас самые лучшие игроки. Кто что думает?
+6
-2
+4
Ответ The_Enot
Как то сильно стали его продвигать не скажу что не заслуженно, но все же перебор, особенно когда сравнивают с великими, уже сейчас. Но тут можно понять, Морэнт не играет, он же раньше по мнению этих экспертов был будущим лицом лиги, но почему так мало говорят о том же ШГА, про Джокера понятно, он не дает ту рекламу лиги которая им нужна, но как по мне идет такое продвижение Эдвардса потому что им нужна звезда лиги игрок их национальности, американец, типа у нас самая лучшая лига, и у нас самые лучшие игроки. Кто что думает?
После скандалов Моранта лиге нужен другой американский герой. Тейтум видимо недостаточно яркий для них
+4
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+4
Не станет. Просто хороший игрок, молодой попрыгуньчик, но без своего лица, без стиля, без изюминки, которая отличает всех, кто стал иконой в лиге.
Вспомним героев нашего времени в нба. Леброн, Стеф, Янис, Кавай, Харден, Йокич, Уэстбрук, СП3, Дюрант, Дончич, Батлер, некоторые другие. У всех есть своя фишка, свой стиль, своя легенда, свои козыри, своя история. Не все брали гайку, но иконами стали все. А Эвардс пока мелковат как личность, нет у него пока своего лица и ярко-выраженного стиля, чтобы тоже стать иконой.
+11
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+3
Ответ ты не прав
ШГА банально скучный, хотя в данный момент именно он и Тейтум должен рассматриваться как главное лицо лиги в будущем с американским паспортом. Эдвардс заменяет Моранта, хайлайты создает, не самый плохой вариант, на самом деле
ШГА канадец, а значит не совсем то
+4
-1
+3
Ответ The_Enot
Как то сильно стали его продвигать не скажу что не заслуженно, но все же перебор, особенно когда сравнивают с великими, уже сейчас. Но тут можно понять, Морэнт не играет, он же раньше по мнению этих экспертов был будущим лицом лиги, но почему так мало говорят о том же ШГА, про Джокера понятно, он не дает ту рекламу лиги которая им нужна, но как по мне идет такое продвижение Эдвардса потому что им нужна звезда лиги игрок их национальности, американец, типа у нас самая лучшая лига, и у нас самые лучшие игроки. Кто что думает?
Не так чтобы сильно и продвигают, Миннесота лидирует на Западе, а Эдвардс до сих пор не попадает в десятку претендентов на MVP. Возможно именно поэтому некоторые эксперты сравнивают его с Майклом, типа чтобы остальные хоть заметили. Эдвардс пока играет очень неровно, но весьма зрелищно, в защите пашет при этом. Таких ярких игроков с защитой в Лиге не так много, тот же ШГА чисто как механизм работает, гораздо более полезен, но яркости не хватает. Нет, ШГА не скучный игрок - но чтобы его оценить по настоящему нужно игры смотреть, как он эти камбэки организует, и в клатчах решает. А вот Джа и Эдвардс хорошо смотрятся в хайлайтах, Джа так вообще круто.
Насчет того, что лицом Лиги хотят именно американца - это досужие домыслы. Лига развивается не за счёт американских зрителей, а прежде всего за счёт остального мира.
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+3
Ответ leppyanen
СПЗ - это еще кто?
Крис Пол это.
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+3
Ответ The_Enot
Как то сильно стали его продвигать не скажу что не заслуженно, но все же перебор, особенно когда сравнивают с великими, уже сейчас. Но тут можно понять, Морэнт не играет, он же раньше по мнению этих экспертов был будущим лицом лиги, но почему так мало говорят о том же ШГА, про Джокера понятно, он не дает ту рекламу лиги которая им нужна, но как по мне идет такое продвижение Эдвардса потому что им нужна звезда лиги игрок их национальности, американец, типа у нас самая лучшая лига, и у нас самые лучшие игроки. Кто что думает?
ШГА банально скучный, хотя в данный момент именно он и Тейтум должен рассматриваться как главное лицо лиги в будущем с американским паспортом.

Эдвардс заменяет Моранта, хайлайты создает, не самый плохой вариант, на самом деле
+3
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Поправка. Если никого не изнасилует, не будет замечен в преступном сообществе пропагандируя насилие и "красивую" жизнь и своим поведением подтвердит доверие лиги.
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Вся хохма и трагедия в том, что он действительно мог бы стать новым лицом НБА, но только европейцы не позволят ему это сделать.
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Ответ <Inter>
После скандалов Моранта лиге нужен другой американский герой. Тейтум видимо недостаточно яркий для них
А не он ли, если не изменяет память влип в историю с абортом, которую тут не так давно обсуждали? 🤔🤨
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Ответ <Inter>
ШГА канадец, а значит не совсем то
Американец - это у меня житель континента американского. Хотя я щас подумал, из Мексиканца бы не стели делать лицо лиги, так что , возможно, канадец тоже не заходит
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Ответ гайка и болт
А не он ли, если не изменяет память влип в историю с абортом, которую тут не так давно обсуждали? 🤔🤨
он геев как-то назвал пид0расами, так что время должно пройти немаленькое
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Ответ Evgeniy 72
Крис Пол это.
Благодарю
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