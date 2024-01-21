Стивен Эй Смит: «Через пару лет Энтони Эдвардс станет самым кассовым баскетболистом НБА»
Стивен Эй Смит считает, что Энтони Эдвардс станет новым лицом НБА.
«Я терпеть не могу холод. Никогда не поеду зимой в Миннесоту. Но для Энтони Эдвардса я сделаю исключение. Скажу сразу, я думаю, что этот братишка однажды принесет «Миннесоте» чемпионство.
Когда я смотрю на его атлетизм, я думаю о Винсе Картере, Кобе... Эм-Джее, то есть Майкле Джордане. Он еще не достиг этого уровня, но потенциал виден. По моим прогнозам, через год или два Энтони Эдвардс станет самым популярным, или по крайней мере станет одним из самых значительных и обсуждаемых баскетболистов в НБА с точки зрения привлекательности для болельщиков и коммерческой составляющей», – заявил эксперт ESPN в своем шоу.
Вспомним героев нашего времени в нба. Леброн, Стеф, Янис, Кавай, Харден, Йокич, Уэстбрук, СП3, Дюрант, Дончич, Батлер, некоторые другие. У всех есть своя фишка, свой стиль, своя легенда, свои козыри, своя история. Не все брали гайку, но иконами стали все. А Эвардс пока мелковат как личность, нет у него пока своего лица и ярко-выраженного стиля, чтобы тоже стать иконой.
Насчет того, что лицом Лиги хотят именно американца - это досужие домыслы. Лига развивается не за счёт американских зрителей, а прежде всего за счёт остального мира.
Эдвардс заменяет Моранта, хайлайты создает, не самый плохой вариант, на самом деле