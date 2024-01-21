Стивен Эй Смит: «Через пару лет Энтони Эдвардс станет самым кассовым баскетболистом НБА»

Стивен Эй Смит считает, что Энтони Эдвардс станет новым лицом НБА.

«Я терпеть не могу холод. Никогда не поеду зимой в Миннесоту. Но для я сделаю исключение. Скажу сразу, я думаю, что этот братишка однажды принесет «Миннесоте» чемпионство.

Когда я смотрю на его атлетизм, я думаю о Винсе Картере, Кобе... Эм-Джее, то есть Майкле Джордане. Он еще не достиг этого уровня, но потенциал виден. По моим прогнозам, через год или два Энтони Эдвардс станет самым популярным, или по крайней мере станет одним из самых значительных и обсуждаемых баскетболистов в НБА с точки зрения привлекательности для болельщиков и коммерческой составляющей», – заявил эксперт ESPN в своем шоу.