Кевин Гарнетт: «В Энтони Эдвардсе есть что-то от наших дней. В нем есть олдскул»

Теги Миннесота Кевин Гарнетт НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Кевин Гарнетт отдал должное Энтони Эдвардсу.

«Мне кажется, «Миннесота» перенимает характер Энтони Эдвардса. Вы видели, каким он был в матче с «Селтикс»? Энт явно что-то принял! Типа: «Подвиньтесь, я на взлет!»

Мне нравится Энт и то, как он всегда настроен на борьбу. В нем есть что-то от наших дней. В нем есть олдскул. Когда он говорит, звучит так, будто уже все в жизни повидал. Это настоящая личность. Я жду от «Тимбервулвз» больших свершений», – заявил Гарнетт в своем подкасте.

1 комментарий
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Полностью согласен с Биг Тикетом.
Он абсолютно олдскульный пацан.
До Батлера не дотягивает, но!
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