Кевин Гарнетт: «В Энтони Эдвардсе есть что-то от наших дней. В нем есть олдскул»

Кевин Гарнетт отдал должное Энтони Эдвардсу.

«Мне кажется, « » перенимает характер . Вы видели, каким он был в матче с «Селтикс»? Энт явно что-то принял! Типа: «Подвиньтесь, я на взлет!»

Мне нравится Энт и то, как он всегда настроен на борьбу. В нем есть что-то от наших дней. В нем есть олдскул. Когда он говорит, звучит так, будто уже все в жизни повидал. Это настоящая личность. Я жду от «Тимбервулвз» больших свершений», – заявил в своем подкасте.