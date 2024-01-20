Чемпионат Греции. АЕК уступил «Арису», «Промитеас» встречается с «Перистери»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.
АЕК уступил «Арису», «Промитеас» встречается с «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 18.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- АЕК
- Макрэй (19), Найт (18), Морган (18 + 8 подборов), Рэндл (10 + 5 потерь), Кузелоглу (5) – старт; Тиллмен (12), Неципоглу (6), Холл (2), Аграванис (1), Карамбелас (0), Хацидакис (0).
- Дата проведения
- 20 января, 21.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 9-5, Перистери – 8-6, Арис – 8-7, ПАОК – 6-8, АЕК – 6-9, Колоссос – 5-9, Марусси – 5-9, Кардицас – 4-9, Лаврион – 4-10, Аполлон – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.