Чемпионат Греции. АЕК уступил «Арису», «Промитеас» встречается с «Перистери»

Теги результаты Арис АЕК чемпионат Греции Перистери Промитеас Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

АЕК уступил «Арису», «Промитеас» встречается с «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

АЕК – Арис 91:93 (22:19, 20:24, 29:24, 20:26)
Дата проведения
20 января, 18.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча
АЕК
Макрэй (19), Найт (18), Морган (18 + 8 подборов), Рэндл (10 + 5 потерь), Кузелоглу (5) – старт; Тиллмен (12), Неципоглу (6), Холл (2), Аграванис (1), Карамбелас (0), Хацидакис (0).
Арис
Толиопулос (25 + 10 передач + 5 потерь), Галлинат (19), Харрелл (16 + 6 потерь), Blumbergs (6), де Соуза (2) – старт; Саного (13), Bankston (12), Кацивелис (0), Слафцакис (0), Персидис (0).

Промитеас – Перистери 12:22 (2 четверть)
Дата проведения
20 января, 21.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 9-5, Перистери – 8-6, Арис – 8-7, ПАОК – 6-8, АЕК – 6-9, Колоссос – 5-9, Марусси – 5-9, Кардицас – 4-9, Лаврион – 4-10, Аполлон – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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