Чемпионат Греции. АЕК уступил «Арису», «Промитеас» встречается с «Перистери»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

АЕК уступил «Арису», «Промитеас» встречается с «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 9-5, Перистери – 8-6, Арис – 8-7, ПАОК – 6-8, АЕК – 6-9, Колоссос – 5-9, Марусси – 5-9, Кардицас – 4-9, Лаврион – 4-10, Аполлон – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.