Чемпионат Франции. «Роанн» уступил «Сен-Кантену», «Дижон» встретится с «Блуа» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Роанн» уступил «Сен-Кантену», «Дижон» встретится с «Блуа».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Роанн – Сен-Кантен 90:96 (15:18, 28:23, 27:31, 20:24)
Дата проведения
20 января, 18.00, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча
Роанн
Морен (27 + 8 подборов), Джонс (18), Купер (13 + 13 передач), Tucker (12), Дьо (7 + 6 передач) – старт; Грейди (6), Моэндадзе (5), Pierre-Justin (2), Бузиди (0), N'Goy (0).
Сен-Кантен
Олейничак (17), Campbell (15), Ajinça (12), Рэйман (11), Johnson (9) – старт; Dossou-Yovo (15), Boucaud (9), Шварц (6), Зив (2), Pfister (0).

Гравлин-Дюнкерк – Нантер 65:59 (4 четверть)
Дата проведения
20 января, 20.30, «Salle Calypso»
Онлайн матча

Дижон – Блуа 53:45 (3 четверть)
Дата проведения
20 января, 20.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Элан Шалон – Бурк 53:69 (3 четверть)
Дата проведения
20 января, 20.30, «Le Colisée»
Онлайн матча

Париж – Нанси
Дата проведения
20 марта, 22.00, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Шоле – Ле-Портель
Дата проведения
20 января, 23.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 17-1, Бурк – 14-5, Виллербан – 13-5, Париж – 12-6, Нантер – 12-7, Лимож – 10-9, Сен-Кантен – 10-10, Нанси – 9-10, Шоле – 9-10, Ле-Портель – 9-10, Ле-Ман – 9-10, Дижон – 9-10, Страсбур – 8-11, Элан Шалон – 8-11, Блуа – 7-12, Роанн – 6-13, Гравлин-Дюнкерк – 4-13, Метрополитан – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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