Чемпионат Франции. «Роанн» уступил «Сен-Кантену», «Дижон» встретится с «Блуа» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Роанн» уступил «Сен-Кантену», « » встретится с «Блуа».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 17-1, – 14-5, Виллербан – 13-5, – 12-6, – 12-7, Лимож – 10-9, Сен-Кантен – 10-10, Нанси – 9-10, Шоле – 9-10, Ле-Портель – 9-10, Ле-Ман – 9-10, Дижон – 9-10, Страсбур – 8-11, – 8-11, Блуа – 7-12, Роанн – 6-13, Гравлин-Дюнкерк – 4-13, Метрополитан – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.