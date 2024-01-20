Чемпионат Франции. «Роанн» уступил «Сен-Кантену», «Дижон» встретится с «Блуа» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.
«Роанн» уступил «Сен-Кантену», «Дижон» встретится с «Блуа».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 18.00, «Halle André-Vacheresse»
- Роанн
- Морен (27 + 8 подборов), Джонс (18), Купер (13 + 13 передач), Tucker (12), Дьо (7 + 6 передач) – старт; Грейди (6), Моэндадзе (5), Pierre-Justin (2), Бузиди (0), N'Goy (0).
- Дата проведения
- 20 января, 20.30, «Salle Calypso»
- Дата проведения
- 20 января, 20.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 20 января, 20.30, «Le Colisée»
- Дата проведения
- 20 марта, 22.00, «Halle Georges-Carpentier»
- Дата проведения
- 20 января, 23.00, «Salle de la Meilleraie»
Положение команд: Монако – 17-1, Бурк – 14-5, Виллербан – 13-5, Париж – 12-6, Нантер – 12-7, Лимож – 10-9, Сен-Кантен – 10-10, Нанси – 9-10, Шоле – 9-10, Ле-Портель – 9-10, Ле-Ман – 9-10, Дижон – 9-10, Страсбур – 8-11, Элан Шалон – 8-11, Блуа – 7-12, Роанн – 6-13, Гравлин-Дюнкерк – 4-13, Метрополитан – 3-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.