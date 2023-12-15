Энтони Эдвардс объяснил, почему уважает Леброна: «Никогда не видел, чтобы столько людей так радовались неудачам спортсмена»
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс признался, что Леброн Джеймс («Лейкерс») является для него лучшим игроком НБА.
Об этом баскетболист рассказал в разговоре с Complex.
«Я никогда не видел, чтобы столько людей так радовались неудачам спортсмена, как это происходит с Леброном.
Всю его карьеру его постоянно ненавидели и клеветали на него до такой степени, что когда Леброн закончит, никто даже не сможет по достоинству оценить его величие. И я рад, что буду одним из тех, кто это сделает», – поделился Эдвардс.
Вместо того чтобы наслаждаться его величием, они обзывают его крабом, вспоминают пробежки и флопы, забывают обо всех его достижениях и о том, что он лучший в клатче (причем, когда их тыкаешь фактами - просто переводят разговор на другую тему). Не важно, сколько ему осталось играть 1-2-3 или 5 сезонов, мы живем с живой легендой и наслаждаемся его величием. Ну а кто-то тупо хейтит)) флаг им в руки)