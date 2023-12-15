Энтони Эдвардс объяснил, почему уважает Леброна: «Никогда не видел, чтобы столько людей так радовались неудачам спортсмена»

Защитник «Миннесоты» признался, что (« ») является для него лучшим игроком .

Об этом баскетболист рассказал в разговоре с Complex.

«Я никогда не видел, чтобы столько людей так радовались неудачам спортсмена, как это происходит с Леброном.

Всю его карьеру его постоянно ненавидели и клеветали на него до такой степени, что когда Леброн закончит, никто даже не сможет по достоинству оценить его величие. И я рад, что буду одним из тех, кто это сделает», – поделился Эдвардс.