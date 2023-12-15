Энтони Эдвардс объяснил, почему уважает Леброна: «Никогда не видел, чтобы столько людей так радовались неудачам спортсмена»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс признался, что Леброн ДжеймсЛейкерс») является для него лучшим игроком НБА.

Об этом баскетболист рассказал в разговоре с Complex.

«Я никогда не видел, чтобы столько людей так радовались неудачам спортсмена, как это происходит с Леброном.

Всю его карьеру его постоянно ненавидели и клеветали на него до такой степени, что когда Леброн закончит, никто даже не сможет по достоинству оценить его величие. И я рад, что буду одним из тех, кто это сделает», – поделился Эдвардс.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ваня Аналитик
вот, интересно - по каким интуитивным основаниям Леброна не любят...вот и мне нравился Леброн в "Майами" и "Майами" нравилась, немного настораживал, правда, - Бош, но - Уэйд - красавчик, потом, - "Кливленд" и Леброн молоток и команда - песня! Как перешел в "Лейкерс" и Леброн и "Лейкерс" - отстой, хотя болел за "Лейкерс" с Мэджиком и Чемберленом, Джабарром, к "Лейкерсу" Кобе был равнодушен....ну, были же какие-то причины любви и равнодушия и даже неприятия?
Успех раздражает. Трудолюбие тоже. Да, ЛеБрон не собрал перстней как Джордан или уж тем более - Билл Рассел, но это лучший баскетболист планеты статистически, а для многих - фактически. Он с первых минут игры и по сей день показывает фантастическую игру, оказывает фантастическое влияние на игру и ее восприятие в США и в Мире, показывает, что «простой парень из Акрона» может взлететь на Олимп и 20 лет там верховодить. И это чертовски раздражает очень многих людей. Просто потому что.

Вместо того чтобы наслаждаться его величием, они обзывают его крабом, вспоминают пробежки и флопы, забывают обо всех его достижениях и о том, что он лучший в клатче (причем, когда их тыкаешь фактами - просто переводят разговор на другую тему). Не важно, сколько ему осталось играть 1-2-3 или 5 сезонов, мы живем с живой легендой и наслаждаемся его величием. Ну а кто-то тупо хейтит)) флаг им в руки)
+6
0
+6
Ответ Ваня Аналитик
вот, интересно - по каким интуитивным основаниям Леброна не любят...вот и мне нравился Леброн в "Майами" и "Майами" нравилась, немного настораживал, правда, - Бош, но - Уэйд - красавчик, потом, - "Кливленд" и Леброн молоток и команда - песня! Как перешел в "Лейкерс" и Леброн и "Лейкерс" - отстой, хотя болел за "Лейкерс" с Мэджиком и Чемберленом, Джабарром, к "Лейкерсу" Кобе был равнодушен....ну, были же какие-то причины любви и равнодушия и даже неприятия?
мэджик не играл с чемберленом.
+2
0
+2
Это при живом-то Вестбруке?
0
0
0
Это он на спортс не заходил и не видел как местные аналитеги радуются безголевой серии Овечкина.
0
0
0
Ответ Ваня Аналитик
вот, интересно - по каким интуитивным основаниям Леброна не любят...вот и мне нравился Леброн в "Майами" и "Майами" нравилась, немного настораживал, правда, - Бош, но - Уэйд - красавчик, потом, - "Кливленд" и Леброн молоток и команда - песня! Как перешел в "Лейкерс" и Леброн и "Лейкерс" - отстой, хотя болел за "Лейкерс" с Мэджиком и Чемберленом, Джабарром, к "Лейкерсу" Кобе был равнодушен....ну, были же какие-то причины любви и равнодушия и даже неприятия?
Обычно Леброна не любят не за то что он делает на площадке, а за то что делает вне её.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий