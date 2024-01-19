Чарльз Баркли поделился мнением об обмене Паскаля Сиакама в «Индиану».

« был второй звездой команды, когда «Торонто» выиграл чемпионат. Посмотрите статистику. Это не просто хороший обмен для «Индианы», а отличный. Мне нравится то, что они делают. Они хотят бороться за главный приз.

Им может быть страшен только « ». « »? Нет. Они все равно обыгрывают их в этом сезоне. Что касается «Сиксерс», то им нужен еще один игрок. Так что только «Бостон».

Что не так с «Бакс»? Они играют не лучшим образом. Недавно они позволили сопернику набрать 140 очков. Нельзя пропускать 140 очков и стать чемпионом .

Мне нравится то, что делают «Пэйсерс». А моим «Сиксерс» не хватает еще одного игрока. Я действительно так думаю... Жаль, что « » потеряла Брюса Брауна, я его поклонник, но мне нравится обмен. Кстати, подозреваю, что Брауна еще обменяют дальше в команду-претендент, потому что он в полном порядке», – заявил легендарный игрок и эксперт.