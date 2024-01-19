Ричард Джефферсон о словах Эмбиида Йокичу: «Я хочу, чтобы мой лучший игрок выходил на паркет с мыслью, что он сильнейший баскетболист на планете»

Теги Денвер Ричард Джефферсон Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА не оценил слова Эмбиида, что Йокич является лучшим в мире.

«Я хочу, чтобы мой лучший игрок выходил на паркет с мыслью, что он сильнейший баскетболист на планете. Ты действующий MVP, Йокич – бывший MVP. Даже Яннис говорил это. Когда ты становишься самым ценным игроком сезона, становишься MVP финала, ты можешь отдать ему должное в этот момент.

Но если ты выходишь против него же и говоришь: «Послушайте, он лучший игрок в мире». То есть ты намекаешь мне, своему партнеру по команде, что когда мы выходим на площадку, у нас второй по силе игрок на паркете, или, по крайней мере, таков твой менталитет. И ты заявляешь об этом всему миру!

Если у тебя ужасные выступления в плей-офф, я не хочу слышать, как ты превозносишь кого-то другого», – заявил Джефферсон в эфире NBA Today.

6 комментариев
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Ну он просто как в боксе после поединка решил сделать, когда победители говорят проигравшим, что они лучшие. На самом деле скорее всего он так не думает. Но это не точно конечно.
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Не хочу принизить Джефферсона, но это тот случай, когда чтобы судить о таких вещах, надо самому быть MVP.

Он не Шак и не Леброн, а вот от них осуждений что-то не слышно.
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Лучший игрок должен быть адекватным и в данном случае все как раз так.
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чувак играет через раз и он лучший ?
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Ответ Light Yagami
Не думает, а знает. Когда Доджбиид выйдет в тираж, Ёкич всё еще будет на первых ролях в НБА – скриньте
😅 распаковщик он знатный в очном противостояние все заметили 😅 против друг друга, по-моему всегда, один из них другому сует.
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