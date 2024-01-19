Ричард Джефферсон о словах Эмбиида Йокичу: «Я хочу, чтобы мой лучший игрок выходил на паркет с мыслью, что он сильнейший баскетболист на планете»

Бывший игрок НБА не оценил слова Эмбиида, что Йокич является лучшим в мире.

«Я хочу, чтобы мой лучший игрок выходил на паркет с мыслью, что он сильнейший баскетболист на планете. Ты действующий MVP, – бывший MVP. Даже Яннис говорил это. Когда ты становишься самым ценным игроком сезона, становишься MVP финала, ты можешь отдать ему должное в этот момент.

Но если ты выходишь против него же и говоришь: «Послушайте, он лучший игрок в мире». То есть ты намекаешь мне, своему партнеру по команде, что когда мы выходим на площадку, у нас второй по силе игрок на паркете, или, по крайней мере, таков твой менталитет. И ты заявляешь об этом всему миру!

Если у тебя ужасные выступления в плей-офф, я не хочу слышать, как ты превозносишь кого-то другого», – заявил в эфире NBA Today.