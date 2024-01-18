Отец Луки Дончича назначен спортивным директором Федерации баскетбола Словении

Теги Радослав Нестерович сборная Словении Лука Дончич Баскетбол

Саша Дончич стал спортивным директором Федерации баскетбола Словении.

В четверг Федерация баскетбола Словении официально представила своего нового сотрудника. Саша Дончич, отец суперзвезды «Далласа» Луки Дончича, назначен спортивным директором организации.

Дончич пришел на место Радослава Нестеровича, который неожиданно ушел с поста генерального секретаря Федерации баскетбола Словении летом прошлого года.

Президент федерации Матей Ержавец пояснил, что обязанности Саши Дончича выходят за рамки управления мужской сборной. В своей новой роли он будет выступать связующим звеном между руководством и сборной.

Кроме того, он будет заниматься наблюдением за игроками словенской лиги, а также за игроками, выступающими в университетах США и по всей Европе.

Ранее Саша Дончич работал экспертом-комментатором на телевидении и присутствовал на последнем чемпионате мира на Окинаве и Маниле в качестве болельщика.

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5 комментариев
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дед Девина Букера назначен спортивным директором Федерации баскетбола Словении
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Ответ haibr
Я до этого момента только про его маму слышал много раз. Реально думал, что он без отца рос.
Саша Дончич - один из самых известных баскетболистов Словении. Он и 6 раз на МВЗ местном участвовал, и сама игровая карьера продлилась почти 20 сезонов. Ну и после этого тренировал далеко не последние в стране Илирию и Шенчюр.

Тут если аналогии какие то проводить, то может с семейством Карри... Делл далеко не последним игроком был и на звёздный уикэнд ездил, но сын затмил отца.
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Вот это карьерный взлет
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Я до этого момента только про его маму слышал много раз. Реально думал, что он без отца рос.
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Ответ haibr
Я до этого момента только про его маму слышал много раз. Реально думал, что он без отца рос.
В какой-то период его взросления так и было. Лука не принял его уход из семьи и прекратил общение. Сейчас уже они вроде смогли закрыть этот вопрос
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