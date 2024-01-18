Отец Луки Дончича назначен спортивным директором Федерации баскетбола Словении
Саша Дончич стал спортивным директором Федерации баскетбола Словении.
В четверг Федерация баскетбола Словении официально представила своего нового сотрудника. Саша Дончич, отец суперзвезды «Далласа» Луки Дончича, назначен спортивным директором организации.
Дончич пришел на место Радослава Нестеровича, который неожиданно ушел с поста генерального секретаря Федерации баскетбола Словении летом прошлого года.
Президент федерации Матей Ержавец пояснил, что обязанности Саши Дончича выходят за рамки управления мужской сборной. В своей новой роли он будет выступать связующим звеном между руководством и сборной.
Кроме того, он будет заниматься наблюдением за игроками словенской лиги, а также за игроками, выступающими в университетах США и по всей Европе.
Ранее Саша Дончич работал экспертом-комментатором на телевидении и присутствовал на последнем чемпионате мира на Окинаве и Маниле в качестве болельщика.
Тут если аналогии какие то проводить, то может с семейством Карри... Делл далеко не последним игроком был и на звёздный уикэнд ездил, но сын затмил отца.