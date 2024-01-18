Отец Луки Дончича назначен спортивным директором Федерации баскетбола Словении

Саша Дончич стал спортивным директором Федерации баскетбола Словении.

В четверг Федерация баскетбола Словении официально представила своего нового сотрудника. Саша Дончич, отец суперзвезды «Далласа» , назначен спортивным директором организации.

Дончич пришел на место Радослава Нестеровича, который неожиданно ушел с поста генерального секретаря Федерации баскетбола Словении летом прошлого года.

Президент федерации Матей Ержавец пояснил, что обязанности Саши Дончича выходят за рамки управления мужской сборной. В своей новой роли он будет выступать связующим звеном между руководством и сборной.

Кроме того, он будет заниматься наблюдением за игроками словенской лиги, а также за игроками, выступающими в университетах США и по всей Европе.

Ранее Саша Дончич работал экспертом-комментатором на телевидении и присутствовал на последнем чемпионате мира на Окинаве и Маниле в качестве болельщика.