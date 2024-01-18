«Даллас» проявляет интерес к Квентину Граймсу

«Никс» активно пытаются обменять Квентина Граймса.

Одной из команд, заинтересованных в приобретении защитника « », является « ».

«Есть предположение, что разозлился на за то, что тот пропустил последние две матча серии плей-офф против «Кавальерс» из-за травмы плеча», – пишет The New York Post.