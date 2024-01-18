«Даллас» проявляет интерес к Квентину Граймсу
«Никс» активно пытаются обменять Квентина Граймса.
Одной из команд, заинтересованных в приобретении защитника «Нью-Йорка», является «Даллас».
«Есть предположение, что Том Тибодо разозлился на Граймса за то, что тот пропустил последние две матча серии плей-офф против «Кавальерс» из-за травмы плеча», – пишет The New York Post.
Даллас тут просто сам обозначил интерес, и это попало в новости, а офис Никс тем временем наверняка уже обзвонил как минимум половину Лиги.