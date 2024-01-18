«Даллас» проявляет интерес к Квентину Граймсу

Теги возможные переходы Даллас Нью-Йорк НБА Том Тибодо Квентин Граймс Баскетбол

«Никс» активно пытаются обменять Квентина Граймса.

Одной из команд, заинтересованных в приобретении защитника «Нью-Йорка», является «Даллас».

«Есть предположение, что Том Тибодо разозлился на Граймса за то, что тот пропустил последние две матча серии плей-офф против «Кавальерс» из-за травмы плеча», – пишет The New York Post.

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4 комментария
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Тибод прям какой то босс мафии) Обожаю Тибода. Мой номер 1 тренер в НБА. А его недовольная физиономия просто шедевр.
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У Далласа какой пунктик брать использованных игроков с Никс?
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У Далласа и так полно шутеров без защиты, а тут Граймс, который после травмы плеча все еще не разбросался толком. Да и сейчас на выход из Далласа рассматриваются Холмс, Клебер, Карри и Моррис. Обменивать Карри глупо, поскольку парень может разбросаться. Холмс и Клебер имеют длительные контракты на приемлемую сумму, но играют плохо. Моррис уже не игрок.
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Ответ Max Uvaliev
У Далласа и так полно шутеров без защиты, а тут Граймс, который после травмы плеча все еще не разбросался толком. Да и сейчас на выход из Далласа рассматриваются Холмс, Клебер, Карри и Моррис. Обменивать Карри глупо, поскольку парень может разбросаться. Холмс и Клебер имеют длительные контракты на приемлемую сумму, но играют плохо. Моррис уже не игрок.
Да тут вообще непонятно, чего хотят Никс за Граймса, может просто пик, чтобы вместе с Фурнье вытащить более крупную рыбу. Допустим Атланте не нужен проспект Граймс за Деджонте, они хотели бы пиками получить компенсацию. Кавс за Митчелла также предпочли бы пиками.
Даллас тут просто сам обозначил интерес, и это попало в новости, а офис Никс тем временем наверняка уже обзвонил как минимум половину Лиги.
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