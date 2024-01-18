Джей Джей Редик о награде лучшему новичку: «Чтобы Вембаньяма догнал Холмгрена, Тре Джонс должен выходить в старте»

Джей Джей Редик считает Холмгрена фаворитом в гонке за награду лучшему новичку.

«Сам не мог в это поверить, и я понимаю, что выборка очень небольшая. Тре Джонс попал в стартовый состав. Наконец! Наконец! Слышно? (в шутку выкрикивает). Наконец. Пять матчей назад. Они сыграли с «Бакс», «Кавс», «Пистонс», «Хорнетс» и «Буллс». У них седьмое нападение в на этом отрезке, десятая оборона и шестое место по Net-рейтингу. Словно они нормально функционирующая баскетбольная команда, когда Тре Джонс на паркете. Крайне удивительно, не правда ли?

Что если я скажу вам – осторожно, присядьте, – что Тре Джонс мог выходить в старте весь сезон? И они оставались бы нормальной командой?

Чтобы Вембаньяма догнал в гонке новичков, должен выходить в старте. Слышно меня? (выкрикивает) Вемби должен быть эффективнее, а «Сперс» – начать побеждать. Допустим, они выиграют 40% оставшихся матчей. А «Оклахома» – во что я не верю – тоже победит в... 40% игр и получит 6-й посев. Тогда может начаться диалог. Возможен ли этот сценарий? Я так не думаю», – поделился в своем подкасте.