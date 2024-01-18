Дрэймонд Грин: «Я не обращаю внимания на слухи о возможных обменах «Уорриорз»

Дрэймонд Грин надеется остаться игроком «Голден Стэйт».

«Было много слухов об обменах. Знаю, что мое имя всплывало. Да вообще все имена, кроме Стефа Карри. Честно говоря, я ни на секунду не обращал на это внимания. Я слышу все то же самое, что и вы, зрители. Знаю, что шли разговоры про Паскаля Сиакама. Мы никогда не были активной командой перед дедлайном. За 12 лет 8-9 обменов? Это немного.

Но у нас новый генеральный менеджер. Майк отлично работает. Может, у него свой подход. Отличный от того, что делал Боб. Я не знаю. Думаю ли, что меня обменяют? Надеюсь, что нет», – заявил в своем подкасте.