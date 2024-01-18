Дрэймонд Грин: «Я не обращаю внимания на слухи о возможных обменах «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин надеется остаться игроком «Голден Стэйт».

«Было много слухов об обменах. Знаю, что мое имя всплывало. Да вообще все имена, кроме Стефа Карри. Честно говоря, я ни на секунду не обращал на это внимания. Я слышу все то же самое, что и вы, зрители. Знаю, что шли разговоры про Паскаля Сиакама. Мы никогда не были активной командой перед дедлайном. За 12 лет 8-9 обменов? Это немного.

Но у нас новый генеральный менеджер. Майк отлично работает. Может, у него свой подход. Отличный от того, что делал Боб. Я не знаю. Думаю ли, что меня обменяют? Надеюсь, что нет», – заявил Грин в своем подкасте.

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