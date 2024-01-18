Кевин Дюрэнт – фанату, который расстроился, что форвард снова попал в слабую команду: «Пожалуйста, никогда не жалейте спортсмена, который получил в жизни все, что хотел»
Кевин Дюрэнт ответил болельщику в соцсети.
«Я знаю, что набросился на @KDTrey5 за его комментарии, что «Нью-Йорк уже не тот». Но теперь мне просто жаль его. #ОсвободитеДюрэнта. Его талант так ценится в лиге. Он должен быть в более сильной команде», – написал пользователь Тони Бэнкс, приложив картинку с результатом «Финикса» – 22-18.
«Пожалуйста, никогда не жалейте профессионального баскетболиста, который получил в жизни все, что хотел. Кому-то другому ваши пожелания нужны гораздо больше», – ответил Дюрэнт.
А вообще не вижу проблемы. Для команды, которая совершила крупный обмен в межсезонье, у которой были серьёзные проблемы с травмами по ходу сезона, иметь баланс 22-18 очень даже неплохо.