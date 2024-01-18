Кевин Дюрэнт – фанату, который расстроился, что форвард снова попал в слабую команду: «Пожалуйста, никогда не жалейте спортсмена, который получил в жизни все, что хотел»

Теги Финикс НБА болельщики Кевин Дюрэнт Баскетбол

Кевин Дюрэнт ответил болельщику в соцсети.

«Я знаю, что набросился на @KDTrey5 за его комментарии, что «Нью-Йорк уже не тот». Но теперь мне просто жаль его. #ОсвободитеДюрэнта. Его талант так ценится в лиге. Он должен быть в более сильной команде», – написал пользователь Тони Бэнкс, приложив картинку с результатом «Финикса» – 22-18.

«Пожалуйста, никогда не жалейте профессионального баскетболиста, который получил в жизни все, что хотел. Кому-то другому ваши пожелания нужны гораздо больше», – ответил Дюрэнт.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень адекватно со стороны KD.
+26
-1
+25
Здесь должна быть картинка с Вуди Харрельсоном, который вытирает слезы деньгами.
+16
-2
+14
Сразу вспоминается сцена из Бронкская история, где главный герой доступно объясняют мальчишке, что не стоит переживать из-за заплакавшего бейсболиста.
+7
-1
+6
Так до прихода Дюранта Финикс был более сильной командой.
А вообще не вижу проблемы. Для команды, которая совершила крупный обмен в межсезонье, у которой были серьёзные проблемы с травмами по ходу сезона, иметь баланс 22-18 очень даже неплохо.
+5
-1
+4
И то верно. Щас бы мультимиллионеров жалеть, что они не смогут заработать ещё больше...
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий