Кевин Дюрэнт – фанату, который расстроился, что форвард снова попал в слабую команду: «Пожалуйста, никогда не жалейте спортсмена, который получил в жизни все, что хотел»

Кевин Дюрэнт ответил болельщику в соцсети.

«Я знаю, что набросился на @KDTrey5 за его комментарии, что «Нью-Йорк уже не тот». Но теперь мне просто жаль его. #ОсвободитеДюрэнта. Его талант так ценится в лиге. Он должен быть в более сильной команде», – написал пользователь Тони Бэнкс, приложив картинку с результатом « » – 22-18.

«Пожалуйста, никогда не жалейте профессионального баскетболиста, который получил в жизни все, что хотел. Кому-то другому ваши пожелания нужны гораздо больше», – ответил .