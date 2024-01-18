«Пеликанс» установили новый рекорд организации по 3-очковым в матче – 25 против «Шарлотт»

«Новый Орлеан» обновил рекорд клуба по точным броскам из-за дуги в игре.

Команда из Луизианы реализовала 25 из 47 трехочковых в победном матче с «Шарлотт» (132:112).

завершил встречу с трипл-даблом: 28 очков, 10 подборов и 10 передач, оформив 7 из 11 из-за дуги. Макколлум добавил 4 трехочковых, новичок Джорджан Хоукинс реализовал 6 из 9 издали, а попал еще 5 бросков. и принесли «Новому Орлеану» еще три попадания из-за дуги.

Примечательно, что прошлый рекорд был установлен месяц назад – 18 декабря в гостях у «Сан-Антонио» «Пеликанс» исполнили 22 трехочковых.