«Пеликанс» установили новый рекорд организации по 3-очковым в матче – 25 против «Шарлотт»

Теги Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Лэрри Нэнс-младший Брэндон Ингрэм Трей Мерфи Херберт Джонс Джордан Хоукинс Баскетбол

«Новый Орлеан» обновил рекорд клуба по точным броскам из-за дуги в игре.

Команда из Луизианы реализовала 25 из 47 трехочковых в победном матче с «Шарлотт» (132:112).

Брэндон Ингрэм завершил встречу с трипл-даблом: 28 очков, 10 подборов и 10 передач, оформив 7 из 11 из-за дуги. Си Джей Макколлум добавил 4 трехочковых, новичок Джорджан Хоукинс реализовал 6 из 9 издали, а Трей Мерфи попал еще 5 бросков. Херб Джонс и Лэрри Нэнс принесли «Новому Орлеану» еще три попадания из-за дуги.

Примечательно, что прошлый рекорд был установлен месяц назад – 18 декабря в гостях у «Сан-Антонио» «Пеликанс» исполнили 22 трехочковых.

7 комментариев
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Ответ Андрей Лапшов
я на слэмданке смотрю
Не самый авторитетный источник статистики, мягко говоря..
Не поленился, посмотрел на этом ресурсе, там тоже 25 из 48
+2
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+2
и процент какой - 53,2%
+1
0
+1
Выдали,так выдали.
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0
Ответ АРХАТ
и процент какой - 53,2%
25 из 48
52% точность
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Ответ Андрей Лапшов
25 из 48 52% точность
И в новости, и на espn указано, что 25 из 47, и это 53,2%.
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