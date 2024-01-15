Джоэл Эмбиид набрал 41 очко и 10 подборов в победной игре против «Хьюстона»

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Карим Абдул-Джаббар Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком встречи с «Рокетс».

За 31 минуту на паркете действующий MVP набрал 41 очко, сделал 10 подборов, 3 передачи, перехват и блок-шот.

Камерунец реализовал 12 из 21 с игры и 16 из 17 с линии штрафных бросков.

Это 16-я подряд игра с не менее чем 30 очками и 10 подборами – второй результат в истории НБА; Эмбиид сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром. Члену Зала славы Уилту Чемберлену это удавалось несколько раз: 20 матчей подряд в сезоне-1963/64, 25 матчей в сезоне-1960/61, 31 матч в сезоне-1962/63 и 65 матчей в сезоне-1961/62.

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2 комментария
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Ждите здесь недовольного марша против «эмбиидских штрафных бросков и стадпаддинга».
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