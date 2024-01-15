«Рокетс» готовы обменять Виктора Оладипо и Джока Лэндейла на «игрока стартовой пятерки»

«Хьюстон» хочет усилиться игроком уровня стартовой пятерки перед дедлайном.

Как пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, техасский клуб готов расстаться с и .

У Оладипо истекающий контракт на 9,5 млн долларов. Как считает эксперт ESPN Бобби Маркс, «Рокетс» попытаются использовать его в обмене. Лэндейл за этот сезон заработает 8 миллионов долларов, что позволяет « » принять 23-24 миллиона долларов в трейде.

Оладипо продолжает восстанавливаться после травмы колена, Лэндейл проводит в среднем 8,9 минуты на паркете за свой новый клуб и ни разу не набирал больше шести очков за матч.