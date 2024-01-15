«Рокетс» готовы обменять Виктора Оладипо и Джока Лэндейла на «игрока стартовой пятерки»

Теги Хьюстон НБА Виктор Оладипо Джок Лэндейл Баскетбол

«Хьюстон» хочет усилиться игроком уровня стартовой пятерки перед дедлайном.

Как пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, техасский клуб готов расстаться с Виктором Оладипо и Джоком Лэндейлом.

У Оладипо истекающий контракт на 9,5 млн долларов. Как считает эксперт ESPN Бобби Маркс, «Рокетс» попытаются использовать его в обмене. Лэндейл за этот сезон заработает 8 миллионов долларов, что позволяет «Хьюстону» принять 23-24 миллиона долларов в трейде.

Оладипо продолжает восстанавливаться после травмы колена, Лэндейл проводит в среднем 8,9 минуты на паркете за свой новый клуб и ни разу не набирал больше шести очков за матч.

5 комментариев
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Это почти как Иисус, который превратил воду в вино. Только немного круче
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На этих двоих только Кори Брюир, если он ещё играет)))
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Ответ vufer
Зак Лавин не старт случаем?
Зп не сходится
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Одного пика первого мало, наверное, что этих двух обмороков превратить в игрока стартовой. Хотя кому и Камара старт.
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Зак Лавин не старт случаем?
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