Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Шоле», «Нанси» – с «Блуа»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

«Виллербан» сыграет с «Шоле», «Нанси» – с «Блуа».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – Роанн Дата проведения 14 января, 18.30, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Нанси – Блуа Дата проведения 14 января, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 17-1, – 14-5, Виллербан – 12-5, Париж – 12-6, – 12-7, Нанси – 9-9, Лимож – 9-9, Шоле – 9-9, Ле-Портель – 9-10, Сен-Кантен – 9-10, – 9-10, Дижон – 9-10, Страсбур – 8-11, Элан Шалон – 8-11, Роанн – 6-11, Блуа – 6-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-13, Метрополитан – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.