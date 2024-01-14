Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Шоле», «Нанси» – с «Блуа»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.
«Виллербан» сыграет с «Шоле», «Нанси» – с «Блуа».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 16.30, «Астробаль»
- Дата проведения
- 14 января, 18.30, «Palais des sports de Beaublanc»
- Дата проведения
- 14 января, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Положение команд: Монако – 17-1, Бурк – 14-5, Виллербан – 12-5, Париж – 12-6, Нантер – 12-7, Нанси – 9-9, Лимож – 9-9, Шоле – 9-9, Ле-Портель – 9-10, Сен-Кантен – 9-10, Ле-Ман – 9-10, Дижон – 9-10, Страсбур – 8-11, Элан Шалон – 8-11, Роанн – 6-11, Блуа – 6-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-13, Метрополитан – 3-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.