«Они солгали вам, ребята». Име Удока о том, что игроки «Селтикс» якобы не знали подробностей его отстранения

Теги Бостон Хьюстон Име Удока НБА Баскетбол

Игроки «Бостона» встали на сторону Име Удоки перед сезоном-2022/23.

Тогда в разговорах с прессой игрокам удалось сохранить в тайне происходившее в организации. Сначала Удока был отстранен за интимную связь с сотрудницей клуба, затем был обвинен в харассменте, а позднее «Селтикс» расстались со специалистом.

«Я бы сказал, что они солгали вам, ребята. Они знали, или некоторые из них знали. Они бы не стали делиться информацией публично. Так что кто должен был знать, тот знал», – объяснил Удока.

2 комментария
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Ответ Сергей Пузанков
Знали потому что он сам в подробностях им рассказывал как шпилил эту чику?
😑
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