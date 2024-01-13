Монти Уильямс о Джейдене Айви на позиции разыгрывающего: «Корю себя за то, что не сделал это раньше»

Монти Уильямс прокомментировал перевод Джейдена Айви на позицию разыгрывающего.

Главный тренер « » рассказал о заседании организации, во время которого ему было указано на то, что он редко использует на позиции первого номера.

«Вчера мы провели важное клубное заседание и проанализировали статистику всех наших игроков. Все удивились, почему я не пробовал использовать Джейдена Айви на позиции разыгрывающего в этом сезоне. Я принял это и сказал, что должен хотя бы дать ему шанс.

Сегодня я попробовал и теперь корю себя за то, что не сделал это раньше. Он совершил одну обидную потерю, когда сильно разогнался, но в целом был гораздо более эффективен. В отсутствие нам нужно, чтобы разные игроки владели мячом, нам нужно создавать моменты для броска. Когда у нас есть бросок, мы намного лучше играем в защите. Сегодня впервые за долгое время наша защита была на высоком уровне.

Думаю, можно развиваться в этом направлении и позволить Джейдену использовать свои способности. Он с удовольствием играет на партнеров. Он не из тех, кто передерживает мяч. И я думаю, что он поможет нам создавать моменты, если мяч будет у него в руках», – сказал .

В матче против «Хьюстона» (110:112) Айви набрал 18 очков, сделал 8 передач и 7 подборов.