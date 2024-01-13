Монти Уильямс о Джейдене Айви на позиции разыгрывающего: «Корю себя за то, что не сделал это раньше»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Кейд Каннингем Джейден Айви Баскетбол

Монти Уильямс прокомментировал перевод Джейдена Айви на позицию разыгрывающего.

Главный тренер «Детройта» рассказал о заседании организации, во время которого ему было указано на то, что он редко использует Джейдена Айви на позиции первого номера.

«Вчера мы провели важное клубное заседание и проанализировали статистику всех наших игроков. Все удивились, почему я не пробовал использовать Джейдена Айви на позиции разыгрывающего в этом сезоне. Я принял это и сказал, что должен хотя бы дать ему шанс.

Сегодня я попробовал и теперь корю себя за то, что не сделал это раньше. Он совершил одну обидную потерю, когда сильно разогнался, но в целом был гораздо более эффективен. В отсутствие Кейда Каннингема нам нужно, чтобы разные игроки владели мячом, нам нужно создавать моменты для броска. Когда у нас есть бросок, мы намного лучше играем в защите. Сегодня впервые за долгое время наша защита была на высоком уровне.

Думаю, можно развиваться в этом направлении и позволить Джейдену использовать свои способности. Он с удовольствием играет на партнеров. Он не из тех, кто передерживает мяч. И я думаю, что он поможет нам создавать моменты, если мяч будет у него в руках», – сказал Уильямс.

В матче против «Хьюстона» (110:112) Айви набрал 18 очков, сделал 8 передач и 7 подборов.

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2 комментария
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Монти Уильямс и Город Моторов
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Откровенно говоря, думал, что в этом матче Хьюстон переедет Пистонс, но, возможно, именно этот ход Монти превратил противостояние в очень упорное.
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