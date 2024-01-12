Эмбиид, Йокич и ШГА продолжают сохранять лидерство в гонке за MVP-2024

НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.

Автор отмечает, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид хоть и сохраняет первое место в рейтинге, отставание Николы Йокича («Денвер») становится все более незначительным.

Гонка за MVP-2024 от :

1. (« »; на прошлой неделе – 1)

2. (« »; 2)

3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)

4. Лука Дончич («Даллас»; 5)

5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 4)

6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 6)

7. Домантас Сабонис («Сакраменто»; 8)

8. Энтони Дэвис («Лейкерс»; 9)

9. Тайриз Халибертон («Индиана»; 7)

10. Кавай Ленард («Клипперс»; – )