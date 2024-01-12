Эмбиид, Йокич и ШГА продолжают сохранять лидерство в гонке за MVP-2024
НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.
Автор отмечает, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид хоть и сохраняет первое место в рейтинге, отставание Николы Йокича («Денвер») становится все более незначительным.
Гонка за MVP-2024 от НБА:
1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»; на прошлой неделе – 1)
2. Никола Йокич («Денвер»; 2)
3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)
4. Лука Дончич («Даллас»; 5)
5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 4)
6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 6)
7. Домантас Сабонис («Сакраменто»; 8)
8. Энтони Дэвис («Лейкерс»; 9)
9. Тайриз Халибертон («Индиана»; 7)
10. Кавай Ленард («Клипперс»; – )
Шай пока подождет
P.s. Я очень надеюсь что мавсы закончат в топ6, но шансов на это немного, слишком нестабильны - то выигрыш у волков, то проигрыш мишкам без джа