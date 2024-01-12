Эмбиид, Йокич и ШГА продолжают сохранять лидерство в гонке за MVP-2024

Теги НБА Кавай Ленард Домантас Сабонис Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Тайриз Халибертон Баскетбол

НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.

Автор отмечает, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид хоть и сохраняет первое место в рейтинге, отставание Николы Йокича («Денвер») становится все более незначительным.

Гонка за MVP-2024 от НБА:

1. Джоэл ЭмбиидФиладельфия»; на прошлой неделе – 1)

2. Никола ЙокичДенвер»; 2)

3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)

4. Лука Дончич («Даллас»; 5)

5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 4)

6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 6)

7. Домантас Сабонис («Сакраменто»; 8)

8. Энтони Дэвис («Лейкерс»; 9)

9. Тайриз Халибертон («Индиана»; 7)

10. Кавай Ленард («Клипперс»; – )

8 комментариев
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особенно хорош на неделе был конечно Эмбид...
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Дончич заслужил больше всех по совокупности сезонов так сказать
Шай пока подождет
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А где Дюра в десятке. Я понимаю, что возможно команда невысоко, но Антошку из ЛА же поставили, а Кев гораздо стабильней.
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Ответ Максим Макеев
Дончич заслужил больше всех по совокупности сезонов так сказать Шай пока подождет
Мвп дается за результаты в регулярке и командный успех, а даллас никогда не был при дончиче в лидерах (только один раз закончили в топ4), поэтому и в этом сезоне лука скорее всего не сможет за эту награду побороться. Хотя лука прямо сейчас скорее всего сильнейший игрок, но без результатов этого недостаточно.
P.s. Я очень надеюсь что мавсы закончат в топ6, но шансов на это немного, слишком нестабильны - то выигрыш у волков, то проигрыш мишкам без джа
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А где Эдвардс?
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Ah shit, here we go again
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Шай уже второй сезон очень радует
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