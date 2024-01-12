Джейлен Брансон лидирует в НБА по количеству спровоцированных фолов в нападении.

Разыгрывающий «Никс» чаще всех игроков лиги совершал действия, которые привели к тому, что соперник нарушил правила в атаке.

1. («Нью-Йорк») – 44

2. («Чикаго») – 33

3. -младший («Даллас») – 29

4. Тре Джонс («Сан-Антонио») – 23

5. («Орландо») – 22

6. Лу Дорт («Оклахома») – 21

7. Джош Окоги («Финикс») – 20

8. Франц Вагнер («Орландо») – 19

8. Терри Розир («Шарлотт») – 19

8. Айзейя Джо («Оклахома») – 19

8. Кайл Лаури («Майами») – 19

12. Мо Вагнер («Орландо») – 18

12. Алекс Карузо («Чикаго») – 18

12. Джош Грин («Даллас») – 18