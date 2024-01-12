Джейлен Брансон лидирует в НБА по количеству спровоцированных фолов в нападении

Теги Кайл Лаури НБА Тим Хардуэй-младший Терри Розир Алекс Карузо Моритц Вагнер Джош Окоги Джейлен Брансон Коби Уайт Лугенц Дорт Тре Джонс Джош Грин Айзейя Джо Франц Вагнер Джейлен Саггс Баскетбол

Джейлен Брансон лидирует в НБА по количеству спровоцированных фолов в нападении.

Разыгрывающий «Никс» чаще всех игроков лиги совершал действия, которые привели к тому, что соперник нарушил правила в атаке.

1. Джейлен Брансон («Нью-Йорк») – 44

2. Коби Уайт («Чикаго») – 33

3. Тим Хардуэй-младший («Даллас») – 29

4. Тре Джонс («Сан-Антонио») – 23

5. Джейлен Саггс («Орландо») – 22

6. Лу Дорт («Оклахома») – 21

7. Джош Окоги («Финикс») – 20

8. Франц Вагнер («Орландо») – 19

8. Терри Розир («Шарлотт») – 19

8. Айзейя Джо («Оклахома») – 19

8. Кайл Лаури («Майами»)  – 19

12. Мо Вагнер («Орландо») – 18

12. Алекс Карузо («Чикаго») – 18

12. Джош Грин («Даллас») – 18

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джейлен наш маленький, но несгибаемый воин. Игрока с таким характером, такого по-хорошему упрямого, настырного, по-спортивному злого не доводилось видеть, наверное, со времён "того самого сезона"(тм) Айзеи Томаса в Селтикс.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий