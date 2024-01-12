Джейлен Брансон лидирует в НБА по количеству спровоцированных фолов в нападении
Джейлен Брансон лидирует в НБА по количеству спровоцированных фолов в нападении.
Разыгрывающий «Никс» чаще всех игроков лиги совершал действия, которые привели к тому, что соперник нарушил правила в атаке.
1. Джейлен Брансон («Нью-Йорк») – 44
2. Коби Уайт («Чикаго») – 33
3. Тим Хардуэй-младший («Даллас») – 29
4. Тре Джонс («Сан-Антонио») – 23
5. Джейлен Саггс («Орландо») – 22
6. Лу Дорт («Оклахома») – 21
7. Джош Окоги («Финикс») – 20
8. Франц Вагнер («Орландо») – 19
8. Терри Розир («Шарлотт») – 19
8. Айзейя Джо («Оклахома») – 19
8. Кайл Лаури («Майами») – 19
12. Мо Вагнер («Орландо») – 18
12. Алекс Карузо («Чикаго») – 18
12. Джош Грин («Даллас») – 18