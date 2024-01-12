Кори Хиггинс продолжит карьеру в «Црвене Звезде»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона Црвена Звезда Адриатическая лига Кори Хиггинс Баскетбол

«Црвена Звезда» подпишет Кори Хиггинса.

Первым об этом сообщил сербский журналист @DojeVS в соцсети Х. Соглашение с бывшим игроком ЦСКА рассчитано до конца сезона. Журналист отмечает, что сербский клуб также намерен найти усиление на позицию тяжелого форварда.

Ранее «Црвена Звезда» на месяц потеряла разыгрывающего Неманю Недовича из-за травмы живота.

Последний раз Хиггинс выходил на паркет в составе испанской «Барселоны». Летом стороны расторгли соглашение из-за новой финансовой политики клуба.

В сезоне-2022/23 лиги АСВ 34-летний Хиггинс набирал в среднем 9,8 очка, 2,2 подбора и 1,5 передачи.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий