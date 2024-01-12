Кори Хиггинс продолжит карьеру в «Црвене Звезде»

«Црвена Звезда» подпишет Кори Хиггинса.

Первым об этом сообщил сербский журналист @DojeVS в соцсети Х. Соглашение с бывшим игроком ЦСКА рассчитано до конца сезона. Журналист отмечает, что сербский клуб также намерен найти усиление на позицию тяжелого форварда.

Ранее « » на месяц потеряла разыгрывающего Неманю Недовича из-за травмы живота.

Последний раз выходил на паркет в составе испанской «Барселоны». Летом стороны расторгли соглашение из-за новой финансовой политики клуба.

В сезоне-2022/23 лиги АСВ 34-летний Хиггинс набирал в среднем 9,8 очка, 2,2 подбора и 1,5 передачи.