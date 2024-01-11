«Мемфис» заключил контракт с Винсом Уильямсом – 7,9 млн долларов за 3 года

Теги переходы Мемфис НБА Винс Уильямс Баскетбол

Винс Уильямс подписал с «Гриззлис» 3-летний контракт на 7,9 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Уильямс ранее выступал на двустороннем контракте. По условиям нового соглашения, все три года полностью гарантированы, а на четвертый сезон распространяется опция команды.

Уильямс был выбран под 47-м номером на драфте-2022. В сезоне-2023/24 атакующий защитник набирает в среднем 5,9 очка и 5,1 подбора при 37,5% реализации с игры и 35,1% из-за дуги.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий