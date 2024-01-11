«Мемфис» заключил контракт с Винсом Уильямсом – 7,9 млн долларов за 3 года

Винс Уильямс подписал с «Гриззлис» 3-летний контракт на 7,9 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. ранее выступал на двустороннем контракте. По условиям нового соглашения, все три года полностью гарантированы, а на четвертый сезон распространяется опция команды.

Уильямс был выбран под 47-м номером на драфте-2022. В сезоне-2023/24 атакующий защитник набирает в среднем 5,9 очка и 5,1 подбора при 37,5% реализации с игры и 35,1% из-за дуги.