Лука Дончич: «Тренеры кричат, что надо сдваиваться на Таунсе. Я говорю: «Не надо мне помогать». У меня одни из самых сильных ног в НБА»

Лука Дончич рассказал об игре в обороне против Карла-Энтони Таунса.

«Получается играть в защите, потому что я очень сильный. Люди, может, этого и не понимают. У меня одни из самых сильных ног в , я так подозреваю.

Мне это нравится. Потому что тренеры кричат, что надо сдваиваться на Таунсе. Я говорю: «Не надо мне помогать. Дайте я сам попробую». Мне нравится играть в «посте», – объяснил после победы над «Миннесотой».

реализовал 4 из 4 своих бросков из «краски» в матче с «Мавс».