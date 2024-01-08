Лука Дончич: «Тренеры кричат, что надо сдваиваться на Таунсе. Я говорю: «Не надо мне помогать». У меня одни из самых сильных ног в НБА»
Лука Дончич рассказал об игре в обороне против Карла-Энтони Таунса.
«Получается играть в защите, потому что я очень сильный. Люди, может, этого и не понимают. У меня одни из самых сильных ног в НБА, я так подозреваю.
Мне это нравится. Потому что тренеры кричат, что надо сдваиваться на Таунсе. Я говорю: «Не надо мне помогать. Дайте я сам попробую». Мне нравится играть в «посте», – объяснил Дончич после победы над «Миннесотой».
Таунс реализовал 4 из 4 своих бросков из «краски» в матче с «Мавс».
А может автор новости должен более точно подавать информацию))