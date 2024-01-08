Лука Дончич: «Тренеры кричат, что надо сдваиваться на Таунсе. Я говорю: «Не надо мне помогать». У меня одни из самых сильных ног в НБА»

Теги Даллас Миннесота НБА Лука Дончич Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Лука Дончич рассказал об игре в обороне против Карла-Энтони Таунса.

«Получается играть в защите, потому что я очень сильный. Люди, может, этого и не понимают. У меня одни из самых сильных ног в НБА, я так подозреваю.

Мне это нравится. Потому что тренеры кричат, что надо сдваиваться на Таунсе. Я говорю: «Не надо мне помогать. Дайте я сам попробую». Мне нравится играть в «посте», – объяснил Дончич после победы над «Миннесотой».

Таунс реализовал 4 из 4 своих бросков из «краски» в матче с «Мавс».

11 комментариев
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Ну, если 4/4 КЭТ выбил, то Лука, конечно, может и пытался играть в оборону, но как-то совсем не вышло))
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Просто иметь сильные ноги - не значит хорошо обороняться. Странные у Луки рассуждения
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Лука проводит свой лучший сезон по игре в защите кста
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Ответ Archer_Great
Ну, если 4/4 КЭТ выбил, то Лука, конечно, может и пытался играть в оборону, но как-то совсем не вышло))
Во время тех бросков против Таунса играл не Лука. Может, как раз против Луки Таунс вообще не решался атаковать.
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Ответ headmaster
Просто иметь сильные ноги - не значит хорошо обороняться. Странные у Луки рассуждения
Не значит, но рассуждения не такие и странные. Защита в баскетболе - это прежде всего ноги.
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Всегда любил на Спортсе эти завершающие строки из разряда "Кинжал в спина!".))
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Ответ D-M
Во время тех бросков против Таунса играл не Лука. Может, как раз против Луки Таунс вообще не решался атаковать.
Может. А может нет.
А может автор новости должен более точно подавать информацию))
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Ответ D-M
Во время тех бросков против Таунса играл не Лука. Может, как раз против Луки Таунс вообще не решался атаковать.
Пару трех через него закинул
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