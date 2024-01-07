Светислав Пешич: «Если израильские команды могут играть в европейских соревнованиях, то почему нет такой возможности и у команд из Азии?»

Главный тренер сборной Сербии выступил за вступление азиатских команд в Евролигу.

«Такое большое количество игр в местных чемпионатах и Евролиге не позволяет игрокам развиваться, потому что нет времени.

Европейский баскетбол не может жить и процветать без игроков. Сейчас все скажут: «Да, но нам нужно максимальное количество игр для бизнеса». Верно, но в конечном итоге для хорошего бизнеса важнее всего качество. А качество падает.

Если нет качества, вы не сможете предложить продукт ни спонсорам, ни фанатам. Вот почему я ответственно заявляю, что власть национальных лиг должна быть сохранена, а международные соревнования должны быть построены таким образом, чтобы сократить количество игр. Я выступаю за объединение Лиги чемпионов и Еврокубка в один турнир.

Дубай, к примеру, прошел первый тест с точки зрения финансовых условий, запрошенных . Это ничего не значит, потому что они должны соответствовать и другим критериям, когда речь идет об управлении, продаже билетов, стадионе и предоставлении гарантий, которые нужны Евролиге.

Но если израильские команды могут играть в европейских соревнованиях, то почему не могут играть и команды из Азии?

Дубай хочет войти в Евролигу, это их спортивный интерес, но в то же время, что еще более важно, это открыть возможность для формирования профессиональной Лиги Азии через Дубай, где клубы могли бы развиваться дальше. Баскетбольные традиции есть во многих странах, но нет такого качества, как в Европе», – считает .