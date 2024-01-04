«Бруклин» оштрафован на 100 000 долларов за неучастие четырех игроков в матче

НБА оштрафовала «Нетс» на 100 000 долларов.

Клуб нарушил правила участия игроков в матчах.

Расследование лиги установило, что четыре игрока ротации «Нетс», которые не играли в матче против «Бакс» 27 декабря, на самом деле могли играть по медицинским стандартам, предусмотренным в правилах.

«Нетс» проиграли дома «Бакс» со счетом 122:144. Ник Клэкстон, Спенсер Динуидди, Дориан Финни-Смит и Кэм Джонсон не выходили на паркет. После первой четверти «Нетс» убрали еще троих игроков: Микэла Бриджеса, Кэма Томаса и Ройса О’Нила.