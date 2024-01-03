Еврокубок. Тель-авивский «Хапоэль» сыграет с «Вулвз»

Теги результаты Еврокубок Хапоэль Тель-Авив Вулвз Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдет один матч.

Израильский «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с литовским «Вулвз».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Вулвз Литва
Дата проведения
3 января, 20.30, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 12-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-2, Лондон Лайонс Великобритания – 9-4, Ховентуд Испания – 8-5, Бешикташ Турция – 8-5, Прометей Украина – 7-6,  Вулвз Литва – 4-8,  Венеция Италия – 4-9, Гамбург Германия – 2-11, Цедевита-Олимпия Словения – 0-13.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 11-2, Гран-Канария Испания – 10-3, Клуж Румыния – 9-4, Ульм Германия – 8-5, Арис Греция – 6-7, Тренто Италия – 6-7, Литкабелис Литва – 5-8, Будучность Черногория – 5-8, Тюрк Телеком Турция – 4-9, Шленск Польша – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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