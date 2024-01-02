Хезоня и Ябуселе готовы сыграть с «Барселоной», Дек и Фернандес пропустят встречу

У «Реала» есть несколько травмированных перед игрой Евролиги с «Барселоной».

На прошлой неделе мадридский клуб играл с «Виллербаном» в без , , и .

Хезоня готов выйти на площадку в среду в матче Евролиги против «Барселоны». Ябуселе, который не играл с 9-го раунда турнира из-за травмы колена, восстановился и может вернуться в строй в рамках Эль-Класико.

Дек и Фернандес все еще не готовы к возвращению.