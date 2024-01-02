Хезоня и Ябуселе готовы сыграть с «Барселоной», Дек и Фернандес пропустят встречу
У «Реала» есть несколько травмированных перед игрой Евролиги с «Барселоной».
На прошлой неделе мадридский клуб играл с «Виллербаном» в Евролиге без Марио Хезони, Гершона Ябуселе, Габриэля Дека и Руди Фернандеса.
Хезоня готов выйти на площадку в среду в матче Евролиги против «Барселоны». Ябуселе, который не играл с 9-го раунда турнира из-за травмы колена, восстановился и может вернуться в строй в рамках Эль-Класико.
Дек и Фернандес все еще не готовы к возвращению.