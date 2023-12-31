НБА проводит проверку в отношении «Нетс», которые играли против «Бакс» без 7 игроков основного состава

Теги Милуоки Бруклин Жак Вон НБА Баскетбол

НБА проводит проверку после решения «Нетс» выйти вторым составом против «Бакс».

Об этом стало известно New York Post. По информации таблоида, Лига решает, является ли это нарушение достаточным, чтобы оштрафовать организацию.

Руководствуясь, вероятно, управлением нагрузками, «Нетс» разрешили не переодеваться четырем баскетболистам на игру с «Милуоки», а затем «усугубили ситуацию», сняв с матча еще троих игроков.

Ник Клэкстон, Спенсер Динуидди, Дориан Финни-Смит и Кэм Джонсон на паркет не выходили. Затем «Нетс» убрали еще троих игроков: Микэла Бриджеса, Кэма Томаса и Ройса О’Нила – всех после первой четверти.

Эта игра с «Бакс» стала для «Бруклина» пятой за семь дней.

Главный тренер Жак Вон тогда объяснил это не «лоад-менеджментом», а осознанным решением дать шанс проявить себя резервному составу баскетболистов.

1 комментарий
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5 игр за 7 дней и они ещё удивляются, как ни крути, но усталость берет своё + такая интенсивность приводит к ненужным травмам
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